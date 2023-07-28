Менелл о Гусеве и Ожиганове в «Динамо»: «Мы можем стать одной из лучших команд в КХЛ. Наша цель – выиграть Кубок Гагарина»

Бреннан Менелл считает, что «Динамо» может стать одной из лучших команд в КХЛ.

– Первый сезон в московском « », скорее, был разочаровывающим?

– Мы надеялись на хороший плей-офф, но в первом раунде где-то не повезло, где-то не пошло. Неприятно было заканчивать сезон так рано, но мы проиграли хорошей команде.

– На бумаге в этом году состав сильнее – остались ключевые игроки, пришли звездные новички.

– Каждый год происходят изменения в составе, но костяк команды остался. Когда услышал, что мы подписали , (Игоря Ожиганова), то понял, что мы можем стать одной из лучших команд в лиге. Наша цель – выиграть .

– После сезона было много слухов о возможных изменениях в тренерском штабе, но все остались.

– Каждый год будут разговоры об изменениях. Хорошо, что мы сохранили тренерский штаб, мы все снова вместе. Нам есть что доказывать. Мы помним, что было год назад, будем играть за тренеров. Если мы добьемся результата, то у всех будет возможность остаться, – сказал защитник московского «Динамо».