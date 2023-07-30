Форвард «Витязя» Гончаров: «Коллектив у нас собирается классный. Закладываем фундамент на сезон»

Теги Витязь КХЛ Никита Гончаров Хоккей

Форвард «Витязя» Никита Гончаров рассказал о сборах команды.

«Эмоции хорошие, первая двусторонняя игра была. Все классно, наша команда выиграла, поэтому эмоции только положительные. Сначала проигрывали 0:1, потом сравняли. Такая плотная игра была, счет был 2:2 и мне удалось забить, сделать 3:2.

Сборы проходят отлично, коллектив у нас собирается вообще классный. Сейчас поедем в парк «Патриот». Там сборы, думаю, уже будут чуть-чуть потяжелее, льда будет побольше. Но в любом случае это работа, которая нам нужна. Закладываем фундамент на сезон.

В двусторонке у меня тройка была такая: Егор Зубов, Виталий Попов и еще Игорь Угольников был с нами. Мы менялись все в круг. Забили две шайбы, поэтому я доволен», — сказал Гончаров.

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