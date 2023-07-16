Кара о «Витязе»: «Самые высокие цели ставим, а там – как Бог даст. Обязательно должны играть в плей-офф и не только в первом раунде»

Форвард «Витязя» Владислав Кара рассказал о целях, которые ставит в новом сезоне.

– Год назад вы стали игроком « ». Сезон получился хорошим, команда вышла в плей-офф. Можете назвать отличительные черты вашей подмосковной команды?

– У меня огромная благодарность «Витязю» за то, что дали мне шанс, поверили. Игорь Варицкий поддерживал меня всегда. У нас хороший коллектив, где каждый готов поддержать другого. Это главное.

– Ваша тройка с и была очень результативной. Но в этом сезоне они будут выступать за другие клубы…

– Этот момент расстраивает. Тройка у нас хорошая была – и сдружились, и сыгрались быстро. Но хоккей – это такой спорт, что сегодня ты тут, а завтра – там. Ты не привязан к одному месту. Значит буду сыгрываться с другими партнерами, от этого не уйти.

– Какие цели вы ставите перед собой на сезон?

– Как минимум, повторить свой результат по заброшенным шайбам и очкам (у форварда было 20+15 в 67 играх прошлой регулярки – прим. Sports.ru).

Но лучше – больше. Самые высокие цели ставим, а там – как Бог даст. «Витязь» обязательно должен играть в плей-офф и не только в первом раунде, – сказал .