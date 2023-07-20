Новичок «Адмирала» Грэйовак о сезоне в «Витязе»: «У меня была сломана челюсть. Долго не мог жевать, похудел на 6 кг»

Тайлер Грэйовак рассказал о своей травме и о летнем отпуск.

В межсезонье экс-форвард « » перешел в « ».

– Я сейчас в Лондоне, Онтарио. Провожу лето со своей невестой. И, конечно, не забываю о тренировках. В неделю у меня три льда, пять раз занимаюсь на земле. В целом мое лето было потрясающим.

– Как ты оцениваешь свой прошлый сезон? Травма сильно тебя подкосила?

– Сезон выдался неплохим. Мне очень нравилось играть за «Витязь» и жить в Москве.

Конечно, травма сильно отразилась на моей игре. У меня была сломана челюсть. Я долго восстанавливался, долго не мог просто жевать и похудел на шесть килограммов, это было очень ощутимо для меня.

Кости срастались шесть недель, а после этого было трудно набрать форму. Но я старался делать все возможное, чтобы скорее вернуться в игру и помочь команде выйти в плей-офф. Думаю, в прошлом году я неплохо справился, – сказал Грэйовак.