Гендиректор «Салавата» о Карееве в прошлом сезоне: «У тренеров создалось впечатление, что он не все делает для того, чтобы стать основным вратарем»

Теги Салават Юлаев Спартак КХЛ Андрей Кареев Илья Ежов Александр Самонов Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов рассказал, почему Андрей Кареев не стал основным вратарем «Салавата Юлаева».

В мае голкипер перешел в «Спартак».

— Не секрет, что у Кареева в прошлом году не получилось стать основным вратарем в том числе из-за сложных отношений с тренерским штабом. А если Самонов тоже поссорится с тренером, то снова будете без вратаря?

— Сложный вопрос. На протяжении всего сезона по этой теме дискуссии между мной и тренерским штабом возникали чаще всего. В начале сезона я говорил, что в следующем году мы потеряем хорошего вратаря, если ему не будут доверять должным образом, но Андрей тоже должен был предпринимать какие-то усилия, чтобы стать первым вратарем.

История взаимоотношений между «Салаватом» и Кареевым ведь длится не первый год, она уже была. Раньше у нас были иностранные вратари, огромная конкуренция, из-за этого Андрей переживал. Он должен был приехать с настроем, что он всех переиграет и станет первым номером, но у него не было такого оптимизма.

У тренеров создалось впечатление, что он не все делает для того, чтобы стать основным вратарем, хотя я считал, что мы могли бы принять какие-то решения, которые придали бы ему уверенности. Тренерский штаб находится ближе к команде, они говорили мне определенные вещи, которые подтверждали правильность их решения.

Может ли это повториться? Я не зря сказал про характер Андрея. У него есть проблемы, о которых мы все знаем. К счастью, сейчас я не могу сказать себе, что такая проблема снова может быть. Мы смотрим на настроение нашей новой вратарской линии и видим, что ребята хотят играть и помогать команде.

Я думаю, что Вязовой получит шансы, Ежову тоже есть что доказывать, потому что он сам признает, что провел плей-офф не лучшим образом, – сказал гендиректор «Салавата Юлаева».

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