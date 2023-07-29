Радулов матом ответил на приветствие Яшкина. «Ак Барс» цензурировал слова Александра: «Доброе утро. Рад вас видеть»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Дмитрий Яшкин Хоккей

Александр Радулов матом ответил на приветствие Дмитрия Яшкина.

«Ак Барс» выложил видео о том, как проходит день на базе команды. Ведущим был выбран нападающий Дмитрий Яшкин

В начале ролика Яшкин заходит в раздевалку команды и говорит: «Тут у нас Санька Радулов сидит, готовится к тренировке. Здорово, Сань». 

Радулов ответил на приветствие Яшкина матом. «Ак Барс» цензурировал слова хоккеиста, наложив звуковой эффект. На экране в этот момент появляются субтитры: «Доброе утро. Рад вас видеть». 

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2 комментария

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Антон Ермазов
Ещё и жирным шрифтом выделили. Все для кликбейта. Всем ясно что Раду угарает
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Tima_Milan
оригинал в стиле сроптса: #### тебе тут надо #####, а ну пошел на ###, #####!
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