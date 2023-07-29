Радулов матом ответил на приветствие Яшкина. «Ак Барс» цензурировал слова Александра: «Доброе утро. Рад вас видеть»
Александр Радулов матом ответил на приветствие Дмитрия Яшкина.
«Ак Барс» выложил видео о том, как проходит день на базе команды. Ведущим был выбран нападающий Дмитрий Яшкин.
В начале ролика Яшкин заходит в раздевалку команды и говорит: «Тут у нас Санька Радулов сидит, готовится к тренировке. Здорово, Сань».
Радулов ответил на приветствие Яшкина матом. «Ак Барс» цензурировал слова хоккеиста, наложив звуковой эффект. На экране в этот момент появляются субтитры: «Доброе утро. Рад вас видеть».
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