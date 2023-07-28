Оутс о Кучерове: «Когда люди говорят, что он просто одаренный, это отговорки. Не преуменьшайте его усилия, интеллект и трудовую этику»

Адам Оутс считает Никиту Кучерова фантастическим игроком.

В межсезонье нападающий « » тренируется с членом Зала хоккейной славы .

«Я думаю, это просто отговорки для людей, когда они говорят: «Ну, он просто одаренный». Майкл Джордан был не просто одаренным. Пожалуйста, не преуменьшайте усилия, интеллект и трудовую этику . Пожалуйста. Я думаю, что это отговорки для людей.

Полагаю, это то, что люди склонны делать. Они смотрят и говорят: «Ну, это же Куч». Они забывают о том, сколько часов он проводит на занятиях. Никто другой не выполняет такую работу.

Самое первое, что я заметил в Куче, – он хочет быть совершенным. Он очень, очень преданный своему делу человек. Очевидно, что он фантастический спортсмен. Он фантастический игрок, очень рассудительный игрок. Но он хочет быть совершенным. Лучшие хотят большего. Они все время хотят большего.

Куч не рад, когда совершает маленькую, малюсенькую ошибку. Если кто-то был открыт, а он этого не увидел, он думает: «О боже, как же я его не заметил? Я должен был его увидеть. Как я это пропустил? Как я мог пропустить этот бросок?»

Это всего лишь мелкие детали игры. Это то, о чем мы говорим, – детали игры. Кто может освоить детали? Куч хочет освоить их все. Вот и все. Лично мне это нравится. Я люблю это. Это фантастика», – сказал Оутс.