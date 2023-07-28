Третьяк подарил хоккейную коробку школе в Ульяновске: «Мы продолжим вносить свой вклад в воспитание классных хоккеистов и настоящих граждан»

Владислав Третьяк подарил хоккейную коробку школе в Ульяновске.

Новое спортивное сооружение было открыто в Засвияжском районе города. Церемония открытия состоялась в рамках рабочей поездки президента .

На сайте федерации отмечается, что приобретение и установка новой хоккейной коробки состоялись при поддержке .

«Одна из наших главных задач – создание условий для занятий хоккеем, особенно для молодого поколения. Теперь у ульяновских мальчишек появилось еще больше возможностей заниматься спортом. Это очень важно, ведь хоккей – это не только спортивные достижения и укрепление здоровья, но и личностное развитие, воспитание дисциплины, силы характера, умения добиваться побед в команде.

Путь любого олимпийского чемпиона всегда начинается с коробки во дворе, и можно только порадоваться за ребят, ведь новый объект соответствует всем современным стандартам, это сооружение высокого качества. Хочу, чтобы эта инфраструктура помогла десяткам юных игроков сделать спорт неотъемлемой частью своей жизни, желаю им успехов и крепкого здоровья.

Мы продолжим работать ради подрастающих поколений, вносить свой вклад в воспитание классных хоккеистов и настоящих граждан», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

Отметим, что в 2021 году Третьяк был избран депутатом Государственной думы по одномандатному округу в Ульяновской области.

Фото: сайт ФХР.