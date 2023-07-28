Третьяк подарил хоккейную коробку школе в Ульяновске: «Мы продолжим вносить свой вклад в воспитание классных хоккеистов и настоящих граждан»

Теги ФХР Владислав Третьяк Государственная дума детский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк подарил хоккейную коробку школе в Ульяновске.

Новое спортивное сооружение было открыто в Засвияжском районе города. Церемония открытия состоялась в рамках рабочей поездки президента ФХР.

На сайте федерации отмечается, что приобретение и установка новой хоккейной коробки состоялись при поддержке Третьяка

«Одна из наших главных задач – создание условий для занятий хоккеем, особенно для молодого поколения. Теперь у ульяновских мальчишек появилось еще больше возможностей заниматься спортом. Это очень важно, ведь хоккей – это не только спортивные достижения и укрепление здоровья, но и личностное развитие, воспитание дисциплины, силы характера, умения добиваться побед в команде.

Путь любого олимпийского чемпиона всегда начинается с коробки во дворе, и можно только порадоваться за ребят, ведь новый объект соответствует всем современным стандартам, это сооружение высокого качества. Хочу, чтобы эта инфраструктура помогла десяткам юных игроков сделать спорт неотъемлемой частью своей жизни, желаю им успехов и крепкого здоровья.

Мы продолжим работать ради подрастающих поколений, вносить свой вклад в воспитание классных хоккеистов и настоящих граждан», – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

Отметим, что в 2021 году Третьяк был избран депутатом Государственной думы по одномандатному округу в Ульяновской области.  

Фото: сайт ФХР.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gangstarr
Третьяк подарил ? Может бюджет Российской Федерации ?)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
в свете недавних событий - Ульяновск с Угандой перепутал?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Вот вроде и хорошее дело, но все эти третьяки уже настолько противны и отвратитетльны, что любое упоминание о них вызывает негатив.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
региональный бюджет с этим справится в разы лучше, тут главное попиариться?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gja
Ответ gangstarr
Третьяк подарил ? Может бюджет Российской Федерации ?)
написано же потом мелким шрифтом что он "поддержал"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Филиппов
Ответ gangstarr
Третьяк подарил ? Может бюджет Российской Федерации ?)
Может это коробка от настольного хоккея. Именно коробка, без игры 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий