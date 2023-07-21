Депутат Соболев о словах Исинбаевой: «Это подло по отношению к России. У нас и Третьяк окончил Военно-политическую академию, но он никогда бы не позволил себе таких заявлений»

Депутат Виктор Соболев отреагировал на слова Елены Исинбаевой о номинальном звании майора.

По словам Соболева, после инцидента с Исинбаевой, назвавшей свое звание майора «номинальным», не стоит отказываться от практики дачи воинских званий спортсменам. В пример он привел президента ФХР Владислава Третьяка, ставшего полковником в 1990 году.

«Ну это подло просто по отношению к своей стране. Когда трудно, когда, наоборот, нужно сплотиться, она многое могла бы сделать для патриотического воспитания нашей молодежи и спортсменов.

Я бы никогда не подумал, что такая великая спортсменка, которая достойно защищала честь нашей страны, вдруг отказывается от своей страны и делает такие заявления. Это не делает ей чести.

У нас и Владислав Третьяк окончил [Военно-политическую] академию имени Ленина. Думаю, самый титулованный, известный наш спортсмен, но он никогда бы не позволил себе таких заявлений.

Что ей мешало работать с молодежью, передавать опыт в рамках своей майорской должности? Ничего», – заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

Елена Исинбаева: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное»