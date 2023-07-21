Депутат Соболев о словах Исинбаевой: «Это подло по отношению к России. У нас и Третьяк окончил Военно-политическую академию, но он никогда бы не позволил себе таких заявлений»

Теги ФХР Владислав Третьяк Елена Исинбаева Политика Хоккей

Депутат Виктор Соболев отреагировал на слова Елены Исинбаевой о номинальном звании майора.

По словам Соболева, после инцидента с Исинбаевой, назвавшей свое звание майора «номинальным», не стоит отказываться от практики дачи воинских званий спортсменам. В пример он привел президента ФХР Владислава Третьяка, ставшего полковником в 1990 году.

«Ну это подло просто по отношению к своей стране. Когда трудно, когда, наоборот, нужно сплотиться, она многое могла бы сделать для патриотического воспитания нашей молодежи и спортсменов.

Я бы никогда не подумал, что такая великая спортсменка, которая достойно защищала честь нашей страны, вдруг отказывается от своей страны и делает такие заявления. Это не делает ей чести.

У нас и Владислав Третьяк окончил [Военно-политическую] академию имени Ленина. Думаю, самый титулованный, известный наш спортсмен, но он никогда бы не позволил себе таких заявлений.

Что ей мешало работать с молодежью, передавать опыт в рамках своей майорской должности? Ничего», – заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

Елена Исинбаева: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное»

8 комментариев

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Забор Высоков
Это вы отказались от своей страны.
Пустили ее под откос и под Китай.
История вам воздаст. Только люди пострадают безвозвратно
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pit4er
Третьяк уехал работать в США буквально сразу же, как только смог, и ради этого написал рапорт об увольнении из армии
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Красный чай
О это тот самый депутам-генерал которого один повар опустил
+7
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avcgloronalduMU
Волгоград деградировал, в нем необходимо создавать приемлемые условия существования для людей". - открыто говорила Исинбаева
https://www.mk.ru/social/article/2013/08/22/903578-isinbaeva-ne-hochet-zhit-v-quotnischem-strashnomquot-volgograde.html
+3
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+3
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_Абырвалг_
Эта та самая, не читавшая Конституцию , но в тоже время включенная в группу по поправкам в нее ! Тогда сидящим рядом помнится было смешно. А сейчас как ?
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Кирковский Александр
Конечно не позволил бы. У него же язык в одном месте одного человека застрял. Как он без языка сможет какие-то заявления делать
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lezhik
Главное никто не говорит ни слова про выдачу левых званий, это, конечно, хорошо и с этим проблем нет.
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Рус Киссенжер
какое же оно недалёкое. очень противно читать такой нафталиновый патриотизм. не надо таких допускать до воспитания детей. беда будет.
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