Быков о словах Ротенберга про Африку: «Наша задача – повышать уровень хоккея в России! Хотелось бы понимать, что чиновники собираются делать в этом направлении»

Вячеслав Быков высказался по поводу развития хоккея в Африке.

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал слова Романа Ротенберга, который заявил, что Россия готова заниматься развитием хоккея в Африке.

«Перспективы для развития хоккея в африканских странах могут быть интересны и, возможно, перспективны на длительном этапе, так как внедрение такой культуры, как хоккей, потребует колоссальных усилий, но наша первоочередная задача – это не потерять, а повышать уровень хоккея у нас в стране при нынешней международной ситуации!

И здесь мы должны усиленно работать, внедряя новые технологии, инновационные идеи, создавать новые направления в развитии и совершенствования уровня нашего хоккея и наших ребят.

И хотелось бы понимать, что собираются делать наши чиновники в этом направлении, которое для нас наиболее важное, а не отвлекать хоккейное сообщество экзотическими идеями», – сказал Быков.