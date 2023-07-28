Быков о словах Ротенберга про Африку: «Наша задача – повышать уровень хоккея в России! Хотелось бы понимать, что чиновники собираются делать в этом направлении»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Вячеслав Быков КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Вячеслав Быков высказался по поводу развития хоккея в Африке.

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал слова Романа Ротенберга, который заявил, что Россия готова заниматься развитием хоккея в Африке.

«Перспективы для развития хоккея в африканских странах могут быть интересны и, возможно, перспективны на длительном этапе, так как внедрение такой культуры, как хоккей, потребует колоссальных усилий, но наша первоочередная задача – это не потерять, а повышать уровень хоккея у нас в стране при нынешней международной ситуации!

И здесь мы должны усиленно работать, внедряя новые технологии, инновационные идеи, создавать новые направления в развитии и совершенствования уровня нашего хоккея и наших ребят.

И хотелось бы понимать, что собираются делать наши чиновники в этом направлении, которое для нас наиболее важное, а не отвлекать хоккейное сообщество экзотическими идеями», – сказал Быков.

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10 комментариев

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Nickolay Lyskov
Ответ Bartez1986
так у вас в Швейцарии вроде и так с хоккеем все неплохо
Тот случай, когда швейцарец не согласен с финном в части развития российского хоккея в африканских странах.
+43
-1
+42
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Bartez1986
так у вас в Швейцарии вроде и так с хоккеем все неплохо
+17
-3
+14
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Olga.t
Молодец Быков, приземлил Ротенберга.
Устроили эйфорию с новыми африканскими друзьями, пляски с бубнами...
+10
-2
+8
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Боевой Бурят Путина
Они ничего хорошего не собираются делать ни в отношении Африки, ни в отношении России. Только говорить и пилить бюджеты
+8
0
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sergey2022
О доме надо думать, о доме
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Александр Цикунов
правильно Слава сказал.А то у нас все хорошо.катки понастроили это хорошо,а что дальше.Денег нет но вы держитесь
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Сергей Галынский
Ротенберг этакий Остап Бендер
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Россия будет свободной
иноагенты не угомонятся все никак - настоящих патриотов критикуют
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Igor Pivovarov
Да господи, Ротенберг просто по методичке уныло отработал, описав Нью-Васюки и хрустальный ледовый дворец в Судане. Он завтра забудет, что это говорил. Ему галочку надо было поставить, что он в повесточке, вносит свой вклад в новое стратегическое партнерство с Конго и Угандой. Никто конечно же ничего делать даже не почешется. Позовут его на саммит с Узбекистаном, он там скажет то же самое - мол у нас есть все возможности сделать Узбекистан великой хоккейной державой. Помочь ей с этим к году этак 2030.
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Melnikov1968
У чиновников главная задача - освоение бюджетных средств. Плевать им на хоккей, на развитие, на перспективы. Достаточно посмотреть на физиономии Матыцина, Свищева, там все написано.
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