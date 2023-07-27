Сафронов о словах Ротенберга про развитие хоккея в Африке: «Почему нет? Когда-то смеялись над японцами»
Андрей Сафронов высказался по поводу развития хоккея в Африке.
Бывший генменеджер сборной России прокомментировал слова Романа Ротенберга, который заявил, что Россия готова заниматься развитием хоккея в Африке.
«Я думаю, это сложно комментировать. Может быть, и нужно развивать. Когда-то футбол тоже с трудом развивался в Северной Америке. А сейчас является одним из самых интересных видов спорта, не первым, конечно, но интересным.
Все зависит от того, как к этому вопросу подойти. А так, интересно, наверное. Я думаю, это тяжело сделать в свете климатических условий и того населения, которое там живет, а так, почему нет?
Сложно ли будет там найти тренеров по хоккею, или туда поедут российские специалисты? Я думаю, что мы, услышав какую-то информацию, начинаем сразу ее близко к сердцу воспринимать, каждому фрукту свое время. Я думаю, надо подождать.
Когда-то смеялись над японцами, когда туда поехали такие первооткрыватели, как Шадрин, Ляпкин, Старшинов, над ними смеялись, что они будут играть в хоккей, но они же играют. Давайте просто подождем! Каждому продукту свое время», — сказал Сафронов.
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А фраза: "Давайте просто подождем! Каждому продукту свое время», — сказал Сафронов" - скорее не очень убедительна и корректна. И дело не во времени. Может - каждому виду спорта своя страна? Хоккей особенный вид спорта. Не каждой стране дано его понять, принять и добиться в нем успеха.