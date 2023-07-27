Сафронов о словах Ротенберга про развитие хоккея в Африке: «Почему нет? Когда-то смеялись над японцами»

Теги СКА ФХР Андрей Сафронов Вячеслав Старшинов Владимир Шадрин Юрий Ляпкин Роман Ротенберг Хоккей

Андрей Сафронов высказался по поводу развития хоккея в Африке.

Бывший генменеджер сборной России прокомментировал слова Романа Ротенберга, который заявил, что Россия готова заниматься развитием хоккея в Африке.

«Я думаю, это сложно комментировать. Может быть, и нужно развивать. Когда-то футбол тоже с трудом развивался в Северной Америке. А сейчас является одним из самых интересных видов спорта, не первым, конечно, но интересным.

Все зависит от того, как к этому вопросу подойти. А так, интересно, наверное. Я думаю, это тяжело сделать в свете климатических условий и того населения, которое там живет, а так, почему нет?

Сложно ли будет там найти тренеров по хоккею, или туда поедут российские специалисты? Я думаю, что мы, услышав какую-то информацию, начинаем сразу ее близко к сердцу воспринимать, каждому фрукту свое время. Я думаю, надо подождать.

Когда-то смеялись над японцами, когда туда поехали такие первооткрыватели, как Шадрин, Ляпкин, Старшинов, над ними смеялись, что они будут играть в хоккей, но они же играют. Давайте просто подождем! Каждому продукту свое время», — сказал Сафронов.

Фетисов о российских тренерах в африканских сборных: «Идея хорошая. На развитие нашего спорта это никак не повлияет»

Ротенберг о развитии хоккея в Африке: «В России есть тренеры, инвентарь, мы готовы делиться. Это прекрасная возможность создать мосты дружбы»

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Одно дело Старшинов в Японии, и совсем другое ротенберг в Африке.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Так над японцами в хоккее по-прежнему смеются. Представляю, как над африканцами будут угорать
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vizaslayer
ага хоккей на льду в африку так и просится, как и равноправие всех стран в мире.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Einfach Safari
можно матч дружбы провести на вершине Килиманджаро) сборная России у25 против сборной Африки
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Валерьевич
Просто хочет выиграть супер серию против какой-нибудь Эфиопии Йозе......
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nmnackjbxkasbk
Ответ Oleg Olegov
Одно дело Старшинов в Японии, и совсем другое ротенберг в Африке.
в Африке пока только Пригожин
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мозаика слов
И с японцами особо изменений не происходит. Их и сейчас "с улыбкой" воспринимают в хоккее. О Китайцах было много слов. Но они за несколько лет не продвигаются и на несколько шагов. Пустые трибуны и игроки собранные со всего мира. И тренеры. Даже в Европейских странах многим хоккей за много лет уже не покоряется. А Африка........
А фраза: "Давайте просто подождем! Каждому продукту свое время», — сказал Сафронов" - скорее не очень убедительна и корректна. И дело не во времени. Может - каждому виду спорта своя страна? Хоккей особенный вид спорта. Не каждой стране дано его понять, принять и добиться в нем успеха.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BETEPOK
Они так и зимнюю олимпиаду могут предложить провести в Африке на полном серьезе, а остальные лизатели поддержат в захлёб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fonbaron
ахаха, я бы даже пожалуй посмотрел на африканский хоккей)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
greedy
Подойти к этому вопросу очень просто: Сафронов бы и рубля своего не поставил на это мероприятие. Но за деньги Газпрома развлекаться можно как угодно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
йозе марино
сейчас всем чатом над вами смеёмся..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dm1959
Любят же некоторые выставлять свое невежество на всеобщее обозрение. Япония играла на ЧМ по хоккею еще в 1930-м году, и на ОИ-36 проиграла шведам только 0:2. На ОИ-60, задолго до Шадрина, Ляпкина и Старшинова, японцы заняли 8-е место, сыграв вничью с финнами 6:6.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий