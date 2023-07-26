Генменеджер «Каролины»: «Ахо – один из лучших двусторонних центров. Он потрясающий лидер и подает пример молодым игрокам»

Дон Уодделл назвал Себастьяна Ахо одним из лучших двусторонних центрфорвардов.

Генеральный менеджер «Каролины» прокомментировал продление контракта с финским хоккеистом на 8 лет со средней зарплатой 9,75 миллиона долларов.

«Себастьян превратился в одного из лучших двусторонних центральных нападающего в хоккее.

Он потрясающий лидер как на льду, так и за его пределами, который подает отличный пример нашим молодым игрокам.

Мы благодарны, что Себастьян решил остаться в «Каролине», – сказал .