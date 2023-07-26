Генменеджер «Каролины»: «Ахо – один из лучших двусторонних центров. Он потрясающий лидер и подает пример молодым игрокам»

Теги Каролина Дон Уодделл НХЛ Себастьян Ахо Хоккей

Дон Уодделл назвал Себастьяна Ахо одним из лучших двусторонних центрфорвардов.

Генеральный менеджер «Каролины» прокомментировал продление контракта с финским хоккеистом на 8 лет со средней зарплатой 9,75 миллиона долларов.

«Себастьян превратился в одного из лучших двусторонних центральных нападающего в хоккее.

Он потрясающий лидер как на льду, так и за его пределами, который подает отличный пример нашим молодым игрокам.

Мы благодарны, что Себастьян решил остаться в «Каролине», – сказал Дон Уодделл.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toroboro
Тут мне кажется всё по делу. Надеюсь за эти 8 лет хоть одну чашку получит,а то и две.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий