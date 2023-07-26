Генменеджер «Каролины»: «Ахо – один из лучших двусторонних центров. Он потрясающий лидер и подает пример молодым игрокам»
Дон Уодделл назвал Себастьяна Ахо одним из лучших двусторонних центрфорвардов.
Генеральный менеджер «Каролины» прокомментировал продление контракта с финским хоккеистом на 8 лет со средней зарплатой 9,75 миллиона долларов.
«Себастьян превратился в одного из лучших двусторонних центральных нападающего в хоккее.
Он потрясающий лидер как на льду, так и за его пределами, который подает отличный пример нашим молодым игрокам.
Мы благодарны, что Себастьян решил остаться в «Каролине», – сказал Дон Уодделл.
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