Ахо – рекордсмен «Каролины» по голам (20) в плей-офф, он обогнал Эрика Стаала
Себастьян Ахо набрал 3 (1+2) очка в матче с «Айлендерс» (5:2) и был признан первой звездой.
Форвард забросил 20-ю шайбу в Кубке Стэнли и вышел на первое место в истории «Каролины», опередив Эрика Стаала, на счету которого 19 голов.
Также Ахо обновил свои рекорды среди игроков «Харрикейнс» по голевым передачам (31) и очкам (51) в истории плей-офф.
В 4 играх 1-го раунда текущего розыгрыша финн набрал 5 (2+3) баллов.
«Каролина» ведет в серии с «Айлендерс» со счетом 3-1.
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