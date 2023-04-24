Ахо – рекордсмен «Каролины» по голам (20) в плей-офф, он обогнал Эрика Стаала

набрал 3 (1+2) очка в матче с «Айлендерс» (5:2) и был признан первой звездой.

Форвард забросил 20-ю шайбу в Кубке Стэнли и вышел на первое место в истории «Каролины», опередив , на счету которого 19 голов.

Также Ахо обновил свои рекорды среди игроков «Харрикейнс» по голевым передачам (31) и очкам (51) в истории плей-офф.

В 4 играх 1-го раунда текущего розыгрыша финн набрал 5 (2+3) баллов.

« » ведет в серии с «Айлендерс» со счетом 3-1.