Ожиганов об уходе из СКА: «Догадывался, что так случится, уже по ходу сезона. С Зубовым у нас было все нормально»
Игорь Ожиганов рассказал о своем уходе из СКА.
— Год назад вы говорили, что в Петербурге все вас устраивает. Что пошло не так и в какой момент?
— Так сложились обстоятельства. Говорить, что мне стало некомфортно или мне разонравился город, — такого нет. Я благодарен хоккейному клубу СКА. Это было классное время, но все меняется. Двигаемся дальше.
— В какой момент стало понятно, что в Петербурге вы не останетесь?
— У меня такие мысли были уже по ходу сезона. Я догадывался, что так случится. Может быть, я зря в тот момент так думал. Не знаю. Но мне так казалось. Потом это становилось все более очевидным.
— Какие отношения у вас сложились с Сергеем Зубовым, который отвечает за защитников?
— Все нормально.
— Одна из версий, что вы покинули СКА, так как не сработались с Зубовым.
— Повторю, что у нас было все нормально.
— Был ли шанс, что все-таки начнете сезон в СКА?
— Я понимал, что это невозможно.
— Какой разговор состоялся с руководством СКА по окончании прошлого сезона?
— Как такового разговора не было. Я приехал в сборную U25, привез документы о том, что у меня травмирована рука. Роман Борисович [Ротенберг] мне сказал, что будем на связи, и мы попрощались.
Я уехал, отдохнул, дальше были переговоры по поводу перехода в «Динамо». Когда все случилось, мы друг друга поблагодарили и без всяких обид расстались, – сказал защитник «Динамо».
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