Ожиганов об уходе из СКА: «Догадывался, что так случится, уже по ходу сезона. С Зубовым у нас было все нормально»

Игорь Ожиганов рассказал о своем уходе из СКА.

— Год назад вы говорили, что в Петербурге все вас устраивает. Что пошло не так и в какой момент?

— Так сложились обстоятельства. Говорить, что мне стало некомфортно или мне разонравился город, — такого нет. Я благодарен хоккейному клубу СКА. Это было классное время, но все меняется. Двигаемся дальше.

— В какой момент стало понятно, что в Петербурге вы не останетесь?

— У меня такие мысли были уже по ходу сезона. Я догадывался, что так случится. Может быть, я зря в тот момент так думал. Не знаю. Но мне так казалось. Потом это становилось все более очевидным.

— Какие отношения у вас сложились с , который отвечает за защитников?

— Все нормально.

— Одна из версий, что вы покинули , так как не сработались с Зубовым.

— Повторю, что у нас было все нормально.

— Был ли шанс, что все-таки начнете сезон в СКА?

— Я понимал, что это невозможно.

— Какой разговор состоялся с руководством СКА по окончании прошлого сезона?

— Как такового разговора не было. Я приехал в сборную U25, привез документы о том, что у меня травмирована рука. Роман Борисович [Ротенберг] мне сказал, что будем на связи, и мы попрощались.

Я уехал, отдохнул, дальше были переговоры по поводу перехода в «Динамо». Когда все случилось, мы друг друга поблагодарили и без всяких обид расстались, – сказал защитник « ».