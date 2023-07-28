Форвард «Авангарда» Гераськин о 6:5 с «Омскими Крыльями»: «Обидно, что так много пропустили, упустив победу в основное время. Поработаем над ошибками»

Игорь Гераськин оценил победу «Авангарда» над «Омскими Крыльями» (6:5 Б) в контрольном матче.

– Классные эмоции, много болельщиков пришло. Приятно играть при таких трибунах. Немного обидно, что так много пропустили и упустили победу в основное время, но ничего страшного. Это предсезонка, будем работать над ошибками.

– Что произошло в третьем периоде? У нас и по игре было много удалений, и в третьем периоде тоже сильно усложнило жизнь.

– Да, много удалялись, нарушали правила. Где-то ногами не успевали, поэтому приходилось цеплять. Конечно, в сезоне это надо исключать, потому что большинство – это один из важнейших факторов. Чтобы выиграть, надо забивать и не пропускать.

– У тебя сегодня гол плюс победный буллит. Не было мандража перед своим броском?

– Нет, уже наигрываем на тренировке большинство. Сделали все то же самое, что и на тренировке. Нет, никакого мандража не было. Благодаря Куликову забил – как раз перед третьим периодом общались, сказал бросить мне вот туда. Бросил, попал, забил, – сказал нападающий « ».