Кравец о победе над «Омскими Крыльями»: «Авангард» выиграл и по игре, и по моментам. Большой минус – много нелепых удалений»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец товарищеские матчи Омские Крылья Хоккей

Главный тренер «Авангарда» оценил победу над «Омскими Крыльями» (6:5 Б) в контрольной игре.

«Мы выиграли и по игре, и по многим моментам. Здесь важно, что, во-первых, команда готовится. Во-вторых, сейчас у нас пошел такой цикл, что мы их нагружаем, они играют на этой нагрузке и довольно-таки хорошо двигаются. Это тоже важно.

Плюсы в том, что было хорошее движение, выигрывали борьбу, больше держали шайбу, забили пять голов, хорошо сыграли по отбору в средней зоне. Плохо – третий период, два гола за несколько секунд, расслабленность, которая по-прежнему присутствует.

То, что много пропустили, не радует. С другой стороны, это первая игра для всех. Большой минус – очень много нелепых удалений, которые не нужны и опускают темп команды.

И нужно реализовывать моменты, чтобы уже добивать соперника, а не давать ему возможность возвращаться в игру», – сказал Михаил Кравец.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mpFreeman
А где там "Авангард" был? По сути играли два состава "Омских крыльев").
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий