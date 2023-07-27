Кравец о победе над «Омскими Крыльями»: «Авангард» выиграл и по игре, и по моментам. Большой минус – много нелепых удалений»

Главный тренер «Авангарда» оценил победу над «Омскими Крыльями» (6:5 Б) в контрольной игре.

«Мы выиграли и по игре, и по многим моментам. Здесь важно, что, во-первых, команда готовится. Во-вторых, сейчас у нас пошел такой цикл, что мы их нагружаем, они играют на этой нагрузке и довольно-таки хорошо двигаются. Это тоже важно.

Плюсы в том, что было хорошее движение, выигрывали борьбу, больше держали шайбу, забили пять голов, хорошо сыграли по отбору в средней зоне. Плохо – третий период, два гола за несколько секунд, расслабленность, которая по-прежнему присутствует.

То, что много пропустили, не радует. С другой стороны, это первая игра для всех. Большой минус – очень много нелепых удалений, которые не нужны и опускают темп команды.

И нужно реализовывать моменты, чтобы уже добивать соперника, а не давать ему возможность возвращаться в игру», – сказал Михаил Кравец.