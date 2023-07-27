«Авангард» показал предсезонную форму в стиле русского авангарда: «Важнейшим из искусств для омичей является хоккей». Дизайн разработала студия Артемия Лебедева

Теги Авангард болельщики видео фото КХЛ игровая форма стиль Хоккей

«Авангард» представил предсезонную форму в стиле русского авангарда.

«В 2017 году «Авангард» выпустил серию лимитированных футболок с картиной омского художника Ильи Це, который вдохновился работой Казимира Малевича «Спортсмены». Спустя шесть лет замысел обрел продолжение – теперь уже в дизайне новых предсезонных джерси «ястребов», выполненных в стиле русского авангарда.

После возвращения команды домой из четырехлетней командировки и строительства новой арены вокруг «Авангарда» в городе самый настоящий ажиотаж. Через образ новой предсезонной формы омский клуб доносит известную истину: важнейшим из искусств для омичей является хоккей», – говорится на сайте клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Дизайн предсезонной формы разработала студия Артемия Лебедева.

Сообщается, что источником вдохновения при разработке дизайна послужили картины русских авангардистов. Базовые элементы, отсылающие к работе Казимира Малевича «Спортсмены», дополняются специально созданными мини-композициями, а также буквами и цифрами в стиле супрематизм.

В домашнем комплекте формы команда сыграет 27 июля против «Омских Крыльев». В выездном – на предсезонном турнире в Сочи, который пройдет с 3 по 8 августа.

 

 

Фото: официальный сайт «Авангарда»

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7 комментариев

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tommy_hell_trigger
Ну разработала и разработала
+3
0
+3
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Александр Саблин
Ответ corvin15
"К нам сегодня клоуны приехали" будут говорить соперники, так получается, при всём моём уважении к Артемию и команде
А в чем ты увидел клоунов?
+2
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Mi4eL
Прикольная !
+1
0
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corvin15
"К нам сегодня клоуны приехали" будут говорить соперники, так получается, при всём моём уважении к Артемию и команде
+1
-1
0
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Венер Кучербаев
в такой можно и в основной сезон зайти. очень свежо, провоцирует повышение интереса!!!
0
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Вячеслав Котов
Ответ tommy_hell_trigger
Ну разработала и разработала
так это уже праздник
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