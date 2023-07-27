«Авангард» показал предсезонную форму в стиле русского авангарда: «Важнейшим из искусств для омичей является хоккей». Дизайн разработала студия Артемия Лебедева

«Авангард» представил предсезонную форму в стиле русского авангарда.

«В 2017 году «Авангард» выпустил серию лимитированных футболок с картиной омского художника Ильи Це, который вдохновился работой Казимира Малевича «Спортсмены». Спустя шесть лет замысел обрел продолжение – теперь уже в дизайне новых предсезонных джерси «ястребов», выполненных в стиле русского авангарда.

После возвращения команды домой из четырехлетней командировки и строительства новой арены вокруг «Авангарда» в городе самый настоящий ажиотаж. Через образ новой предсезонной формы омский клуб доносит известную истину: важнейшим из искусств для омичей является хоккей», – говорится на сайте клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Дизайн предсезонной формы разработала студия Артемия Лебедева.

Сообщается, что источником вдохновения при разработке дизайна послужили картины русских авангардистов. Базовые элементы, отсылающие к работе Казимира Малевича «Спортсмены», дополняются специально созданными мини-композициями, а также буквами и цифрами в стиле супрематизм.

В домашнем комплекте формы команда сыграет 27 июля против «Омских Крыльев». В выездном – на предсезонном турнире в Сочи, который пройдет с 3 по 8 августа.

Фото: официальный сайт «Авангарда»