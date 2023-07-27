Самонов о «Салавате»: «Очень хочется выиграть Кубок Гагарина! Командный результат во главе угла»
Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов заявил о желании выиграть Кубок Гагарина.
– Какие цели ставишь перед собой в этом сезоне?
– Качественно и честно делать свою работу, приносить пользу команде, сколько бы игрового времени не было: много – отлично, нет – тоже хорошо.
В любом случае надо отрабатывать в каждом в моменте, проводить на высоком уровне каждую игру. Командный результат всегда стоит во главе угла. Очень хочется выиграть Кубок Гагарина! – сказал Самонов.
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