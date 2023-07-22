Фетисов посетил Чукотку: «Надо нацеливаться на появление здесь чемпиона мира. Для этого нужно совершенно другое финансирование»

Теги Вячеслав Фетисов КХЛ Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил о необходимости финансирования спорта на Чукотке.

Двукратный олимпийский чемпион посетил Чукотку с рабочим визитом. В поселке Угольные Копи Фетисов посетил спортивно-досуговый комплекс, наградил школьников-участников пришкольного детского лагеря почетными грамотами и встретился с хоккеистами клуба «Полярные медведи».

Также Фетисов вручил главе округа Владиславу Кузнецову свою хоккейную майку с буквой «К», на которой написал: «Удачи и дальнейших побед!».

Кроме того, депутат Госдумы посетил ряд других спортивных объектов. Ему показали зал единоборств, крытый каток и спортивный зал. Как отметил  Фетисов, спортивные объекты требуют переоснащения и модернизации.

«У нас не должно быть дискриминации по географическому принципу, как и по любому другому.

Рад, что дети занимаются бесплатно. То, что я услышал сегодня и увидел – это очень важный момент.

Мне кажется, надо нацеливаться на то, чтобы наконец-то Чукотке появился спортсмен, чемпион мира, чемпион олимпийских игр.

Для того, чтобы это получить, нужно совершенно другое финансирование. И необходимо сейчас об этом позаботиться», – сказал Вячеслав Фетисов.

5 комментариев

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snipe
Надо, надо… Надо таких, как Фетисов, держать подальше от российского спорта
+4
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Забор Высоков
Слава, ты это забудь и не повторяй. А то пойдешь за дискредитацию.
Финансирования нет, и скоро совсем не будет. Все деньги на СВО и полицию.
Так что... "денег нет, но вы держитесь".
+3
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+3
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Максим 1986
"Нам дали много денег на появление здесь чемпиона мира. Я чемпион мира? Миссия выполнена."
+2
0
+2
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krokodilych
Интересно, Фетисов понимает, что позитивная дискриминация - это тоже дискриминация?
+1
0
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Заборостроитель
Майку повесят в рамочку на объекте, вот и всё переоснащение.
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