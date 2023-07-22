Фетисов посетил Чукотку: «Надо нацеливаться на появление здесь чемпиона мира. Для этого нужно совершенно другое финансирование»

Вячеслав Фетисов заявил о необходимости финансирования спорта на Чукотке.

Двукратный олимпийский чемпион посетил Чукотку с рабочим визитом. В поселке Угольные Копи Фетисов посетил спортивно-досуговый комплекс, наградил школьников-участников пришкольного детского лагеря почетными грамотами и встретился с хоккеистами клуба «Полярные медведи».

Также Фетисов вручил главе округа Владиславу Кузнецову свою хоккейную майку с буквой «К», на которой написал: «Удачи и дальнейших побед!».

Кроме того, депутат Госдумы посетил ряд других спортивных объектов. Ему показали зал единоборств, крытый каток и спортивный зал. Как отметил Фетисов, спортивные объекты требуют переоснащения и модернизации.

«У нас не должно быть дискриминации по географическому принципу, как и по любому другому.

Рад, что дети занимаются бесплатно. То, что я услышал сегодня и увидел – это очень важный момент.

Мне кажется, надо нацеливаться на то, чтобы наконец-то Чукотке появился спортсмен, чемпион мира, чемпион олимпийских игр.

Для того, чтобы это получить, нужно совершенно другое финансирование. И необходимо сейчас об этом позаботиться», – сказал Вячеслав Фетисов.