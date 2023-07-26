Разин о «Металлурге»: «Стараемся подобрать качественного центрального нападающего. Просить ускорить – значит взять первого попавшегося»

Андрей Разин ответил на вопрос о трансферах «Металлурга».

– Насколько вы довольны селекцией «Металлурга» на данный момент? Все ли ваши пожелания получилось осуществить?

– Я доволен, что участвую в этом процессе и мое слово не последнее. То, что не получилось сделать оффершиты и оставить хоккеистов, которых мы хотели, – радует, что мы хотели это сделать вместе.

Все происходит коллегиально. Мы думаем одинаково. С Сергеем Юрьевичем Гомоляко мы знакомы давно и видим хоккей, как мне кажется, одинаково.

Получилось или нет – другой вопрос. Самое главное – плыть в одной лодке и грести в одну сторону, что сейчас и происходит.

– Вы просите ускорить работу по поиску центрального нападающего? Либо вы видите, что с этими форвардами можно зайти в сезон?

– Просить ускорить – значит взять первого попавшегося центрального нападающего.

Я хочу, чтобы он был качественный, который подойдет на роль, которую мы хотим видеть в играх. Мы работаем над этим.

Все знают, какая сейчас ситуация. Мало иностранцев едет, их сложно уговорить. Я не тороплю. Пусть он приедет попозже, пусть приедет в декабре – в дедлайн.

Задача – подойти в хорошей форме к плей-офф и там себя проявить. Мы стараемся подобрать качественного центрального нападающего.

Сейчас у нас есть хороший центр Зернов, есть примерно три одноплановых нападающих: Квартальнов, Неколенко, Мухаметов, хотя он потехничнее.

Мне нравится молодой Грасс. Конечно, ему еще физически тяжело. Посмотрим, подкачаем его – может быть, он займет нишу в нашей команде. Играть есть кем, но усилиться, конечно, хочется, – сказал главный тренер « » .