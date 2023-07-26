Павел Гоголев об ECHL: «Капитан «Ньюфаундленда» не мог встать с кровати в отеле – кто-то его держал. А потом он увидел призрака. Это была наша худшая поездка»

Павел Гоголев рассказал, как капитан его команды в ECHL увидел призрака в отеле.

Нападающий ранее выступал за «Ньюфаундленд».

– Топ-3 мест, откуда бы вы хотели поскорее уехать?

– Топ-1 точно могу назвать. Есть такая команда в – «Adirondack Thunder», базирующаяся в штате Нью-Йорк. В часе или полтора езды от самого Нью-Йорка. И там было ужасно. Нет никаких кафе, просто пустота.

Фанаты плевались на нас, на наш автобус. Когда мы в плей-офф играли там в гостях и после матча уезжали в Торонто, весь клубный автобус был заплеван. Такая грязь, ужас!

А еще наш капитан отказался жить в командном отеле и за свои деньги снимал жилье. Якобы в гостинице он встретил каких-то призраков. Рассказал нам, что проснулся среди ночи и не смог встать с кровати, потому что кто-то его держал. А когда он все-таки встал, то увидел призрака в углу. После этого сказал своему партнеру по команде, с которым находился в номере, что точно здесь не останемся. Это была наша самая худшая поездка.

Еще отложился в памяти Норфолк, штат Виргиния, там выступает «Norfolk Admirals». Там весь город чисто организован под армию. Местные жители строят американские корабли, оттуда они уходят в плаванье. Много военных, а хоккейная арена сделана под тех, кто сидит в тюрьме. Например, за сектором, где сидят фанаты, расположены решетки. Руководство делает так, что заключенные ночью занимаются уборкой стадиона, а решетки – чтобы никто не сбежал. Полицейские ходят с автоматами.

Когда я первый раз туда поехал, многие партнеры шутили, чтобы я был осторожнее, мол, русский шпион едет. Меня всегда шпионом называли, прикалывались (смеется). Тем более, я хорошо говорю на английском.

А самые лучшие места – в штате Флорида. Самые лучшие фанаты, арены, погода всегда приятная, там очень комфортно играть, – сказал нападающий « ».