Павел Гоголев: «КХЛ – вторая по силе лига мира. Я приехал не на год, не на два, а до того момента, когда я буду готов играть в НХЛ»

Теги Сибирь НХЛ АХЛ КХЛ Павел Гоголев Хоккей

Павел Гоголев рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Сибири».

23-летний игрок ранее не выступал за российские клубы на взрослом уровне. 

– Были разговоры о том, что вы отказывались ехать в Россию из-за канадской невесты. Это являлось главной причиной?

– Сейчас я уже не с ней. Но я бы не сказал, что на мое возвращение в Россию влиял этот фактор. Когда я принял решение приехать в КХЛ, а это было еще в прошлом сезоне, мы были вместе. Она была готова поехать со мной, но так случилось, что мы расстались.

Конечно, ты слышишь, что говорят близкие люди. Агент отправлял меня в Швецию, родители звали в Россию. Даже еще когда я играл по юниорам за «Питерборо» – уже тогда родители звали домой.

– А почему тогда отправили вас в Канаду в 12 лет?

– Вот я тоже понять не могу (смеется). У меня всегда была мечта играть в НХЛ, и я делал все, что мне говорят люди, которые знают, как этого добиться.

– Эта мечта остается с вами?

– Естественно. Я приехал в КХЛ и конкретно в «Сибирь» ради своего развития. Это вторая по силе лига мира. Понимаю, что в АХЛ могу спокойно играть, а в КХЛ еще должен себя испытать. В прошлом сезоне смотрел матчи с участием разных команд, готовил себя.

Я приехал сюда не на год, не на два, а до того момента, когда я буду готов играть в НХЛ, пока не поступит оттуда предложение, – сказал нападающий «Сибири».

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Вторая по силе лига в мире – швейцарская.
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