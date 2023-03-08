Павел Гоголев расторгнет контракт с «Чикаго». Форвард набрал 48 очков в 33 матчах в ECHL

Теги возможные переходы Торонто Чикаго НХЛ АХЛ Рокфорд ECHL Павел Гоголев Хоккей

Павел Гоголев расторгнет контракт с «Чикаго».

23-летний нападающий помещен на драфт отказов с целью расторжения соглашения.

Ранее хоккеист перешел в «Блэкхокс» из «Торонто» в результате обмена, в котором «Мэйпл Лифс» получили Сэма Лафферти и Джейка Маккейба.

После перехода Гоголев провел два матча за «Рокфорд» (фарм-клуб «Чикаго») в чемпионате АХЛ и забросил одну шайбу.

Также форвард в этом сезоне выступал за «Ньюфаундленд» в лиге Восточного побережья (ECHL), записав на свой счет 48 (21+27) очков в 33 матчах.

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