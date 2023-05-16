Кожевников об «Авангарде»: «Могу смириться с возвращением Хартли, он адаптирован к КХЛ. Но если они найдут североамериканского «чебурашку» типа Питерса, будет совсем смешно»

Теги Авангард Боб Хартли КХЛ Билл Питерс Михаил Кравец Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о возможном возвращении Боба Хартли в «Авангард».

– Болельщики удивились, что в истории с агентами вы поддержали «Авангард», хотя обычно его критиковали.

– А я и продолжаю критиковать. Говорят, что Омск с удивительным упорством продолжает искать тренера в Северной Америке. Чуть ли не пообщались там со всеми пенсионерами, перетряхнули весь нафталин – но пока никого не могут найти. При этом пренебрежение к нашим тренерам – к тому же Кравецу.

Я еще могу смириться с возвращением Хартли, он хотя бы адаптирован к КХЛ, все о ней знает. Но если Омск найдет очередного североамериканского «чебурашку» типа Питерса, это будет совсем смешно. Что-то в стиле российского футбола, где взахлеб обсуждают одного третьесортного легионера за другим, – и приглашают на это обсуждение великого хоккеиста Овечкина.

Мне печально, что «Авангард» может превратить наш хоккей в наш футбол, где тотальное недоверие к своим и провинциальность во всем. Не намерен с этим мириться! – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Авангард» не завершил переговоры с Хартли. Тренер может присоединиться к клубу осенью («Матч ТВ»)

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7 комментариев

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Алексей Ильин
А Хартли в своё время так и подписали, Кожева, если что. В 2018 для тебя он тоже был "чебурашка". А по итогу...
+8
-1
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Alexey Alexeev
По сути он прав. Понятно,что его одобрение Хартли никому не нужно,но ноу-нейм из СА не нужен даром.

К слову, было бы интересно Кенневилля заманить.
+6
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+4
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Hola Hola
Ответ Алексей Ильин
А Хартли в своё время так и подписали, Кожева, если что. В 2018 для тебя он тоже был "чебурашка". А по итогу...
Ну, как "чебурашка". Выигрывал трофеи везде, где работал. В том числе КС.
+3
0
+3
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Jeff Lebowski
Чебурашка - пивная бутылка объёмом 0.5л. В Северной Америке в такие не раливают.
+1
0
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Ованес Оганян
Прям оттепель от Кожевникова 😁
0
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Юрий Ефимов
Далеко не лучший хз оккеист, кожевников, не знает простых Заповедей:
Не ссуди, да не судим будешь.

как он достал со своим ни кому не интересным мнением !!
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The next One
Ответ Алексей Ильин
А Хартли в своё время так и подписали, Кожева, если что. В 2018 для тебя он тоже был "чебурашка". А по итогу...
Лол он его тогда супер профессионалом назвал.
+1
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