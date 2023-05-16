Кожевников об «Авангарде»: «Могу смириться с возвращением Хартли, он адаптирован к КХЛ. Но если они найдут североамериканского «чебурашку» типа Питерса, будет совсем смешно»

Александр Кожевников высказался о возможном возвращении Боба Хартли в «Авангард».

– Болельщики удивились, что в истории с агентами вы поддержали «Авангард», хотя обычно его критиковали.

– А я и продолжаю критиковать. Говорят, что Омск с удивительным упорством продолжает искать тренера в Северной Америке. Чуть ли не пообщались там со всеми пенсионерами, перетряхнули весь нафталин – но пока никого не могут найти. При этом пренебрежение к нашим тренерам – к тому же .

Я еще могу смириться с возвращением Хартли, он хотя бы адаптирован к , все о ней знает. Но если Омск найдет очередного североамериканского «чебурашку» типа , это будет совсем смешно. Что-то в стиле российского футбола, где взахлеб обсуждают одного третьесортного легионера за другим, – и приглашают на это обсуждение великого хоккеиста Овечкина.

Мне печально, что «Авангард» может превратить наш хоккей в наш футбол, где тотальное недоверие к своим и провинциальность во всем. Не намерен с этим мириться! – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Авангард» не завершил переговоры с Хартли. Тренер может присоединиться к клубу осенью («Матч ТВ»)