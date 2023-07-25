Посол РФ в Польше об аресте российского хоккеиста: «Когда польские спецслужбы вцепляются, отпускают неохотно. Надежд на справедливость пока нет»

Теги КХЛ чемпионат Польши Политика Матч ТВ Хоккей

Посол РФ в Польше прокомментировал задержание российского хоккеиста в стране.

Спортсмен обвинен в шпионаже. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«То, что стало известно общественности, выглядит несерьезно. Он якобы что‑то снимал, какие‑то граффити на стене.

Но когда польские спецслужбы в кого‑то вцепляются, то отпускают очень неохотно. Следствие может идти месяцы и годы.

Занимаемся его консульским сопровождением. Но каких‑то надежд на справедливость пока нет, говорить пока рано.

Всякий россиянин, кто собирается в Польшу, должен учитывать возможные риски и недружественные действия», – сказал посол РФ в Польше Сергей Андреев.

3 комментария

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dm1959
А вот когда российские спецслужбы в кого-то вцепляются, то отпускают сразу же и охотно.
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Сибирский литовец
Пора на экскурсию ?
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Daishi
Ответ dm1959
А вот когда российские спецслужбы в кого-то вцепляются, то отпускают сразу же и охотно.
Посол себя, небось, и в зеркале не узнает, если прилетит разнарядка сверху..))
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