Неучев о лагере развития «Баффало»: «Удивило больше всего отношение к молодым игрокам. Что бы ни попросил, все сделают без вопросов»

Форвард Виктор Неучев поделился впечатлениями от лагеря развития «Баффало».

В мае 19-летний форвард, выступавший за «Автомобилист», подписал 3-летний контракт с «Сэйбрс».

«Удивило больше всего отношение всего персонала и тренеров к молодым игрокам. Что бы ни попросил, все сделают без вопросов, довольно отзывчивые люди. Меня взяли под крыло, со всеми познакомили, все объяснили, где что, где питаться, жить, тренироваться.

У нас народу было много в лагере – 16 нападающих и 11 защитников. Но тренировки все равно были интенсивными – я это прочувствовал, и было сложновато. Упор был сделан на развитие индивидуальных навыков, тренировались разные игровые моменты», – сказал .