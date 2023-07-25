Неучев о лагере развития «Баффало»: «Удивило больше всего отношение к молодым игрокам. Что бы ни попросил, все сделают без вопросов»

Теги Баффало НХЛ ТАСС Виктор Неучев Хоккей

Форвард Виктор Неучев поделился впечатлениями от лагеря развития «Баффало».

В мае 19-летний форвард, выступавший за «Автомобилист», подписал 3-летний контракт с «Сэйбрс». 

«Удивило больше всего отношение всего персонала и тренеров к молодым игрокам. Что бы ни попросил, все сделают без вопросов, довольно отзывчивые люди. Меня взяли под крыло, со всеми познакомили, все объяснили, где что, где питаться, жить, тренироваться.

У нас народу было много в лагере – 16 нападающих и 11 защитников. Но тренировки все равно были интенсивными – я это прочувствовал, и было сложновато. Упор был сделан на развитие индивидуальных навыков, тренировались разные игровые моменты», – сказал Неучев

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1 комментарий

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Lari
Да ладно, а как же утверждения старперов, о том что в НХЛ не развивают и не доверяют молодёжи.
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