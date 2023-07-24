Иван Воробьев о лагере развития «Сент-Луиса»: «Людям нравилось, что я делаю. Финны, шведы говорили: «Вау, круто». Меня даже отметил легенда клуба Стеен»

Теги Торпедо Сент-Луис Александр Стеен НХЛ КХЛ ТАСС Иван Воробьев Хоккей

Иван Воробьев рассказал, как его похвалил Александр Стеен в «Сент-Луисе».

Форвард был задрафтован «Блюз» под 198-м общим номером в 2021 году.

Игрок поделился впечатлениями о тренировках в лагере развития клуба.

«Я стараюсь, конечно, себя не пиарить, так как впереди еще много работы. Да, было видно, что людям нравилось, что я делаю, и это круто.

Оценивали даже сами ребята: приятно было, когда финны, шведы подходили, говорили: «Вау, круто, блестяще, продолжай в том же духе, ты хорошо смотрелся».

И менеджмент обо мне лестно отозвался, значит, мой труд не прошел даром. Меня даже отметила такая легенда клуба, как Александр Стеен», – сказал 21-летний нападающий системы «Торпедо» Иван Воробьев.

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