Иван Воробьев о лагере развития «Сент-Луиса»: «Людям нравилось, что я делаю. Финны, шведы говорили: «Вау, круто». Меня даже отметил легенда клуба Стеен»
Иван Воробьев рассказал, как его похвалил Александр Стеен в «Сент-Луисе».
Форвард был задрафтован «Блюз» под 198-м общим номером в 2021 году.
Игрок поделился впечатлениями о тренировках в лагере развития клуба.
«Я стараюсь, конечно, себя не пиарить, так как впереди еще много работы. Да, было видно, что людям нравилось, что я делаю, и это круто.
Оценивали даже сами ребята: приятно было, когда финны, шведы подходили, говорили: «Вау, круто, блестяще, продолжай в том же духе, ты хорошо смотрелся».
И менеджмент обо мне лестно отозвался, значит, мой труд не прошел даром. Меня даже отметила такая легенда клуба, как Александр Стеен», – сказал 21-летний нападающий системы «Торпедо» Иван Воробьев.
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