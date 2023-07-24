Дергачев о переходе в «Нефтехимик»: «Это новый вызов. Хочется принести максимальную пользу»

Теги Нефтехимик КХЛ Александр Дергачев Хоккей

Александр Дергачев назвал новым вызовом переход в «Нефтехимик».

– Каким ты представляешь предстоящий чемпионат в новом для тебя клубе?

– Переход в «Нефтехимик» для меня – новый вызов в хоккейной карьере, и хочется принести максимальную пользу команде.

Про «Нефтехимик» и Нижнекамск я еще с юных лет многое знал. Несколько раз здесь играл в детских турнирах. Город даже немного напоминает Альметьевск. Такие же дома, дороги, камеры везде понатыканы. Едешь и все пищит (смеется).

Понимание того, где я нахожусь, у меня есть. Сейчас подумаю, снять квартиру или жить на базе, – сказал нападающий Александр Дергачев.

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1 комментарий

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Нефть2
Снять квартиру теперь ооочень дорого в Нижнекамске
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