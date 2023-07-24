Дергачев о переходе в «Нефтехимик»: «Замотивирован на большую работу. Решили расстаться с «Авангардом», не найдя точки соприкосновения»

Теги Авангард Нефтехимик КХЛ Александр Дергачев Хоккей

Александр Дергачев прокомментировал переход в «Нефтехимик» из «Авангарда».

– Твой переход оказался совершенно неожиданным для болельщиков. Обычно такие трансферы в начале обрастают слухами, а тут раз и подписали. И ты игрок «Нефтехимика».

– Мы достаточно долго контактировали с моим прежним клубом «Авангардом».

Не найдя точки соприкосновения, мы решили расстаться. И тогда на меня вышел «Нефтехимик». 

Конечно, нужно было все обдумать, но я понимал, что предсезонка уже идет и надо определиться с командой, чтобы тренироваться вместе с ребятами, а не одному готовиться к сезону.

Все решилось довольно быстро. Позвонил Олег Юрьевич Леонтьев. Переговорили.

После уже руководство клуба и мой агент оперативно решили все вопросы с моим переходом. Вот я и в Нижнекамске, замотивированный на большую работу, – сказал Александр Дергачев.

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1 комментарий

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Ыжык
Стоит оценить хоккеиста его реальной стоимостью и у него сразу возникает мотивация.
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