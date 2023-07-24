Дергачев о переходе в «Нефтехимик»: «Замотивирован на большую работу. Решили расстаться с «Авангардом», не найдя точки соприкосновения»

Александр Дергачев прокомментировал переход в «Нефтехимик» из «Авангарда».

– Твой переход оказался совершенно неожиданным для болельщиков. Обычно такие трансферы в начале обрастают слухами, а тут раз и подписали. И ты игрок «Нефтехимика».

– Мы достаточно долго контактировали с моим прежним клубом « ».

Не найдя точки соприкосновения, мы решили расстаться. И тогда на меня вышел « ».

Конечно, нужно было все обдумать, но я понимал, что предсезонка уже идет и надо определиться с командой, чтобы тренироваться вместе с ребятами, а не одному готовиться к сезону.

Все решилось довольно быстро. Позвонил Олег Юрьевич Леонтьев. Переговорили.

После уже руководство клуба и мой агент оперативно решили все вопросы с моим переходом. Вот я и в Нижнекамске, замотивированный на большую работу, – сказал .