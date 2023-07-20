Алеша Пилко: «Интерес к Стремваллю в КХЛ есть, общаемся с несколькими топ-клубами. Заявления его агента в НХЛ не имеют ничего общего с реальностью»

Агент Алеша Пилко сообщил, что клубы КХЛ интересуются Мальте Стремваллем.

Пилко, представляющий интересы шведского нападающего в Фонбет Чемпионате КХЛ, отреагировал на слова агента игрока в НХЛ Йоакима Перссона.

Перссон ранее опроверг слухи о возможном переходе Стремвалля в «Салават», сказав: «Мы вообще не говорим о КХЛ».

«Интерес к Мальте Стремваллю в КХЛ есть, мы общаемся с несколькими топ-клубами и рассматриваем поступающие предложения.

Что касается заявлений агента Йоакима Перссона, то этот человек представляет интересы Мальте в НХЛ, а к КХЛ он не имеет никакого отношения, здесь дела хоккеиста веду я. Так что мне заявления Перссона непонятны, они не имеют ничего общего с реальностью.

Кстати, в свое время именно я договаривался с минским « » о том, чтобы Мальте, у которого на тот момент был действующий двухлетний контракт с клубом, отпустили поиграть в НХЛ, но определенные договоренности у нас здесь остались.

Так что пусть этот агент не ищет себе политических баллов у себя на родине и не делает пустых и необдуманных заявлений. Все равно мировая ситуация стабилизируется, а таких недобросовестных людей, как Перссон, будут помнить», – сказал .

Ранее сообщалось, что перейдет в «Локомотив». Прошлый сезон он провел в «Чикаго Вулвс». В рамках АХЛ форвард сыграл 68 матчей и набрал 51 (18+33) очко.

Швед уже играл в КХЛ за «Сочи», СКА и минское «Динамо».