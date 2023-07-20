Алеша Пилко: «Интерес к Стремваллю в КХЛ есть, общаемся с несколькими топ-клубами. Заявления его агента в НХЛ не имеют ничего общего с реальностью»
Агент Алеша Пилко сообщил, что клубы КХЛ интересуются Мальте Стремваллем.
Пилко, представляющий интересы шведского нападающего в Фонбет Чемпионате КХЛ, отреагировал на слова агента игрока в НХЛ Йоакима Перссона.
Перссон ранее опроверг слухи о возможном переходе Стремвалля в «Салават», сказав: «Мы вообще не говорим о КХЛ».
«Интерес к Мальте Стремваллю в КХЛ есть, мы общаемся с несколькими топ-клубами и рассматриваем поступающие предложения.
Что касается заявлений агента Йоакима Перссона, то этот человек представляет интересы Мальте в НХЛ, а к КХЛ он не имеет никакого отношения, здесь дела хоккеиста веду я. Так что мне заявления Перссона непонятны, они не имеют ничего общего с реальностью.
Кстати, в свое время именно я договаривался с минским «Динамо» о том, чтобы Мальте, у которого на тот момент был действующий двухлетний контракт с клубом, отпустили поиграть в НХЛ, но определенные договоренности у нас здесь остались.
Так что пусть этот агент не ищет себе политических баллов у себя на родине и не делает пустых и необдуманных заявлений. Все равно мировая ситуация стабилизируется, а таких недобросовестных людей, как Перссон, будут помнить», – сказал Пилко.
Ранее сообщалось, что Стремвалль перейдет в «Локомотив». Прошлый сезон он провел в «Чикаго Вулвс». В рамках АХЛ форвард сыграл 68 матчей и набрал 51 (18+33) очко.
Швед уже играл в КХЛ за «Сочи», СКА и минское «Динамо».
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