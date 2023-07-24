Андрей Мартемьянов: «Адмирал» произвел фурор в КХЛ. «Амуру» по силам сделать то же самое»

Андрей Мартемьянов отметил, что «Адмирал» произвел фурор в КХЛ в сезоне-2022/23.

«Прошлогодний успех приморского « » добавляет спортивной мотивации игрокам «Амура»? Безусловно! Безусловно! И еще раз безусловно! «Адмирал» – молодцы. Они в том сезоне произвели фурор в . Считаю, что нам по силам сделать то же самое. Но первая задача перед клубом – это само попадание в плей-офф.

Впереди очень непростой сезон. Будут травмы, будут болезни, будет ротация состава. Но самое главное – это подойти в хорошем состоянии к плей-офф, где со второго раунда будет перекрестный формат. И это довольно интересно (улыбается).

Если первый раунд проходишь, то дальше уже играешь с Западом. А команды с Дальнего Востока уже настолько адаптированы к этим перелетам», – сказал главный тренер « ».