«Амур» показал новый шлем Бобкова в клубных цветах

Теги Амур видео КХЛ Игорь Бобков игровая форма стиль Хоккей

«Амур» показал новый шлем вратаря Игоря Бобкова.

Он выполнен в цветах клуба.

«Это просто красиво! Игорь Бобков представляет новый шлем», – говорится в сообщении клуба.

Бобков перешел в «Амур» из «Автомобилиста» в мае.

В минувшем сезоне он провел 34 игры в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,26.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 3 матча, отразив 88,8% бросков при коэффициенте надежности 4,17

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