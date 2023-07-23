«Амур» показал новый шлем Бобкова в клубных цветах
«Амур» показал новый шлем вратаря Игоря Бобкова.
Он выполнен в цветах клуба.
«Это просто красиво! Игорь Бобков представляет новый шлем», – говорится в сообщении клуба.
Бобков перешел в «Амур» из «Автомобилиста» в мае.
В минувшем сезоне он провел 34 игры в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,26.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 3 матча, отразив 88,8% бросков при коэффициенте надежности 4,17
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