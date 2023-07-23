«Амур» показал новый шлем Бобкова в клубных цветах

«Амур» показал новый шлем вратаря Игоря Бобкова.

Он выполнен в цветах клуба.

«Это просто красиво! представляет новый шлем», – говорится в сообщении клуба.

Бобков перешел в « » из «Автомобилиста» в мае.

В минувшем сезоне он провел 34 игры в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,26.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 3 матча, отразив 88,8% бросков при коэффициенте надежности 4,17