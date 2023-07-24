Сергей Самсонов покинул пост тренера «Каролины»: «В ближайшее время определюсь, чем буду заниматься»

Теги Каролина Сергей Самсонов НХЛ отставки ТАСС Хоккей

Сергей Самсонов покинул пост тренера «Каролины».

В следующем сезоне он не будет работать тренером «Харрикейнс» по развитию нападающих.

«В «Каролине» в следующем сезоне меня не будет.

В ближайшее время определюсь, чем буду заниматься в ближайшее время», – сказал Самсонов.

Срок контракта Самсонова с клубом истек 30 июня. Он работал в «Каролине» с 2015 года – сначала в качестве скаута, а затем тренером по развитию игроков.

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4 комментария

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Mephi027
Помоги родственнику, в первую очередь с дисциплиной!
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Strannix
Ответ Mephi027
Помоги родственнику, в первую очередь с дисциплиной!
С квадроциклом они не родственники
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LaffyTaffy
В Торонто же подписался уже
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Urik_Mart
Давай в КХЛ, развивать нападающих)
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