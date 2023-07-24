Сергей Самсонов покинул пост тренера «Каролины»: «В ближайшее время определюсь, чем буду заниматься»
Сергей Самсонов покинул пост тренера «Каролины».
В следующем сезоне он не будет работать тренером «Харрикейнс» по развитию нападающих.
«В «Каролине» в следующем сезоне меня не будет.
В ближайшее время определюсь, чем буду заниматься в ближайшее время», – сказал Самсонов.
Срок контракта Самсонова с клубом истек 30 июня. Он работал в «Каролине» с 2015 года – сначала в качестве скаута, а затем тренером по развитию игроков.
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