Сергей Самсонов покинул пост тренера «Каролины»: «В ближайшее время определюсь, чем буду заниматься»

Сергей Самсонов покинул пост тренера «Каролины».

В следующем сезоне он не будет работать тренером «Харрикейнс» по развитию нападающих.

«В «Каролине» в следующем сезоне меня не будет.

В ближайшее время определюсь, чем буду заниматься в ближайшее время», – сказал Самсонов.

Срок контракта с клубом истек 30 июня. Он работал в «Каролине» с 2015 года – сначала в качестве скаута, а затем тренером по развитию игроков.