Генменеджер «Каролины» о Тарасенко и потолке зарплат: «Продолжаем переговоры. Потолок – проблема для многих»

Генменеджер «Каролины» рассказал о переговорах с Владимиром Тарасенко.

«Харрикейнс» по-прежнему проявляют интерес к нападающему, но, по словам Дона Уодделла, у них нет места под потолком зарплат, чтобы подписать его.

«Продолжаем переговоры с игроком и его агентом. Потолок зарплат является проблемой для многих из нас.

Потолок вырос на 1 млн долларов [до 83,5 млн долларов]. Вот почему этим летом в лиге было так мало переходов и есть еще несколько довольно хороших игроков, которые остаются на рынке, потому что сейчас в системе недостаточно денег», – сказал генеральный менеджер «Каролины» Уодделл.

По условиям прошлого контракта средняя зарплата Тарасенко составляла 7,5 млн долларов.

В прошлом сезоне форвард играл за «Сент-Луис» и «Рейнджерс». Его статистика – здесь.

Тарасенко может подписать контракт на год, чтобы снова выйти на рынок в 2024-м – при выросшем потолке зарплат в НХЛ