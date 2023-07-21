Генменеджер «Каролины» о Тарасенко и потолке зарплат: «Продолжаем переговоры. Потолок – проблема для многих»

Теги возможные переходы Каролина Дон Уодделл НХЛ Владимир Тарасенко деньги потолок зарплат Хоккей

Генменеджер «Каролины» рассказал о переговорах с Владимиром Тарасенко.

«Харрикейнс» по-прежнему проявляют интерес к нападающему, но, по словам Дона Уодделла, у них нет места под потолком зарплат, чтобы подписать его.

«Продолжаем переговоры с игроком и его агентом. Потолок зарплат является проблемой для многих из нас.

Потолок вырос на 1 млн долларов [до 83,5 млн долларов]. Вот почему этим летом в лиге было так мало переходов и есть еще несколько довольно хороших игроков, которые остаются на рынке, потому что сейчас в системе недостаточно денег», – сказал генеральный менеджер «Каролины» Уодделл.

По условиям прошлого контракта средняя зарплата Тарасенко составляла 7,5 млн долларов.

В прошлом сезоне форвард играл за «Сент-Луис» и «Рейнджерс». Его статистика – здесь.

Тарасенко может подписать контракт на год, чтобы снова выйти на рынок в 2024-м – при выросшем потолке зарплат в НХЛ

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4 комментария

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Maxim Shumov
Так не надо было Орлову выписывать дикие 8 млн
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Максим Макеев
Ответ anadolik
Вот будет прикол если Тарасенко из-за потолка на минималку подпишется
есть вероятность
он рассчитывает на скачок потолка следующим летом
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ASM4T1K
Нужно было сразу Тарасенко подписывать, а не Орлова и Бантинга
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