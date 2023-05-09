Бобков подпишет контракт с «Амуром» на год («СЭ»)

Вратарь Игорь Бобков продолжит карьеру в «Амуре».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», он подпишет с клубом контракт на один год.

В минувшем сезоне Бобков провел 34 игры в регулярном чемпионате за «Автомобилист», отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,26

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 3 матча, отразив 88,8% бросков при коэффициенте надежности 4,17.

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