Бобков подпишет контракт с «Амуром» на год («СЭ»)

Теги Амур Автомобилист возможные переходы КХЛ Игорь Бобков Спорт-Экспресс Хоккей

Вратарь Игорь Бобков продолжит карьеру в «Амуре».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», он подпишет с клубом контракт на один год.

В минувшем сезоне Бобков провел 34 игры в регулярном чемпионате за «Автомобилист», отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,26

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 3 матча, отразив 88,8% бросков при коэффициенте надежности 4,17.

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32 комментария

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cry
Бобков, молодец, собрал все клубы КХЛ на букву А !

Адмирал
Авангард
Ак барс
Автомобилист
Амур
+27
0
+27
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Серый
Ответ cry
Бобков, молодец, собрал все клубы КХЛ на букву А ! Адмирал Авангард Ак барс Автомобилист Амур
Эх, вот бы щас Атлант топовый в Лигу...
+5
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Kipsone
Я очень рад что у Амура появились деньги, иначе как конкурировать с Адмиралом, когда губернаторы управляют клубом не всегда хорошо но это лучше «ничего», новый импульс для дальнего Востока
+5
-1
+4
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oldgordon
И понесло Бобкова по городам и весям... Может быть в Амуре получится, хоть редко, но может отстоять нормально
+3
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Pronger
Ответ Роман Кротов
Бобков для Амура-это оптимальный вариант! Игорь в свое время феерил в Адмирале, потом не сумел закрепиться в Авангарде, после этого не заиграл в Ак Барсе, напрочь провалился в Автомобилисте. Возможно в Амуре получится удачно перезапустить свою карьеру, выйти на новый уровень.
по регулярке Игорь нормальную игру показывал, что статистика подтверждает
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Роман Кротов
Ответ Alexandr Orlov
А почему скатился? Нормальный показатель за год. Или ты Амур дном считаешь?
Добрый вечер! Хабаровский Амур-это крепкий середняк на протяжении последних лет в КХЛ, молодая амбициозная команда, способная решать серьезные задачи в ближайшем будущем.
+2
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Роман Кротов
Бобков для Амура-это оптимальный вариант! Игорь в свое время феерил в Адмирале, потом не сумел закрепиться в Авангарде, после этого не заиграл в Ак Барсе, напрочь провалился в Автомобилисте. Возможно в Амуре получится удачно перезапустить свою карьеру, выйти на новый уровень.
+2
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Alexandr Orlov
А почему скатился? Нормальный показатель за год. Или ты Амур дном считаешь?
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Марина Лакова
Ответ Роман Кротов
Бобков для Амура-это оптимальный вариант! Игорь в свое время феерил в Адмирале, потом не сумел закрепиться в Авангарде, после этого не заиграл в Ак Барсе, напрочь провалился в Автомобилисте. Возможно в Амуре получится удачно перезапустить свою карьеру, выйти на новый уровень.
Что опять на новый уровень??? Так говорили помню при переходе в Ак барс, типа станет первым вратарём. Посмотрите на него, он деградирует из года в год, медленный , ему уже ничего не надо.
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Ованес Оганян
Ответ Роман Кротов
Бобков для Амура-это оптимальный вариант! Игорь в свое время феерил в Адмирале, потом не сумел закрепиться в Авангарде, после этого не заиграл в Ак Барсе, напрочь провалился в Автомобилисте. Возможно в Амуре получится удачно перезапустить свою карьеру, выйти на новый уровень.
Ему бы на старый выйти 😁
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Адель Хайруллин
Ответ cry
Бобков, молодец, собрал все клубы КХЛ на букву А ! Адмирал Авангард Ак барс Автомобилист Амур
Помниться кто то писал когда игорь подсался с авто следущий Амур и вот он в амуре
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Серый
Ответ Роман Кротов
Добрый вечер! Хабаровский Амур-это крепкий середняк на протяжении последних лет в КХЛ, молодая амбициозная команда, способная решать серьезные задачи в ближайшем будущем.
Извините, а с чего вы взяли, что Амур будет решать серьёзные задачи? Неадекватному губернатору поверили?
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Роман Кротов
Ответ Серый
Извините, а с чего вы взяли, что Амур будет решать серьёзные задачи? Неадекватному губернатору поверили?
Мартемьянов очень хороший тренер и мотиватор, но команды под его руководством здорово играют в регулярном чемпионате, правда непременно сдуваются в плей-офф, надо немного поменять тактику, впредь не допускать подобные ошибки.
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Alexandr Orlov
Ответ Илья Илья
Середняк это сибирь, чтз. А амур это дно
Которое на выездах топы разбивает)
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Роман Кротов
Ответ Серый
Извините, а с чего вы взяли, что Амур будет решать серьёзные задачи? Неадекватному губернатору поверили?
Поставлена стратегическая цель завоевания кубка Гагарина до 2026 года, значит Амур должен сыграть в следующем сезоне намного лучше, чем в предыдущих, попасть в плей-офф, преодолев несколько раундов.
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Ованес Оганян
Ответ Роман Кротов
Если губернатор так сказал, то пускай ответит за свои слова отменной игрой Амура в следующем сезоне.
Не в этой стране губернаторы отвечают за свои слова!
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Alexey Catalonsky
Ответ Роман Кротов
Добрый вечер! Хабаровский Амур-это крепкий середняк на протяжении последних лет в КХЛ, молодая амбициозная команда, способная решать серьезные задачи в ближайшем будущем.
как минимум, очень амбициозная
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olvas54oleg
Ответ Роман Кротов
Под руководством Андрея Мартемьянова хабаровский Амур может провести удачный сезон, выстрелить в плей-офф Кубка Гагарина.
С Бобковым в плофф делать нечего...
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Роман Кротов
Ответ Серый
Извините, а с чего вы взяли, что Амур будет решать серьёзные задачи? Неадекватному губернатору поверили?
Если губернатор так сказал, то пускай ответит за свои слова отменной игрой Амура в следующем сезоне.
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Роман Кротов
Ответ Серый
Извините, а с чего вы взяли, что Амур будет решать серьёзные задачи? Неадекватному губернатору поверили?
Доказывать свою состоятельность Амур будет на льду, другого не дано. Кто, что сказал, пускай его слова, да Богу в уши.
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Роман Кротов
Ответ Ованес Оганян
Ему бы на старый выйти 😁
Привет, Ованес! Спасибо огромное! С меня +1!
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Роман Кротов
Ответ Pronger
по регулярке Игорь нормальную игру показывал, что статистика подтверждает
Здравствуйте! Спасибо большое за Ваше мнение, качественный комментарий! +1!
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Роман Кротов
Ответ Pronger
по регулярке Игорь нормальную игру показывал, что статистика подтверждает
С праздником вас здесь и сейчас!
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Роман Кротов
Ответ Ованес Оганян
Ему бы на старый выйти 😁
С праздником, Ованес!
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Роман Кротов
Ответ Pronger
по регулярке Игорь нормальную игру показывал, что статистика подтверждает
При этом в чистую проиграл конкуренцию шведскому вратарю Юхану Матссону, безоговорочному первому номеру команды Автомобилист в играх на вылет.
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