Дрозг о Хабаровске: «Приходится летать очень много. Но город мне нравится, он реально хоккейный. Приятно там играть»

Теги Амур болельщики КХЛ Андрей Мартемьянов ТАСС Ян Дрозг Хоккей

Словенский форвард «Амура» Ян Дрозг считает Хабаровск хоккейным городом.

Нападающий играет за клуб с 2022 года

«Первое, что хочется сказать про Хабаровск, – поскольку он удален от остальных городов, где играют команды КХЛ, то приходится летать очень много, и обращают на себя внимание именно перелеты.

Но сам город мне очень нравится, приятно там играть, так как там хоккейные болельщики и город реально хоккейный. Трибуны тепло встречают тебя.

Мартемьянов сменил Епанчинцева на посту главного тренера «Амура»? Смена тренера меня совсем не пугала – это нормальное явление. В своей карьере я сменил немало тренеров, и это не проблема», – сказал нападающий «Амура» Дрозг.

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