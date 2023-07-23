Дрозг о Хабаровске: «Приходится летать очень много. Но город мне нравится, он реально хоккейный. Приятно там играть»

Словенский форвард «Амура» Ян Дрозг считает Хабаровск хоккейным городом.

Нападающий играет за клуб с 2022 года

«Первое, что хочется сказать про Хабаровск, – поскольку он удален от остальных городов, где играют команды , то приходится летать очень много, и обращают на себя внимание именно перелеты.

Но сам город мне очень нравится, приятно там играть, так как там хоккейные болельщики и город реально хоккейный. Трибуны тепло встречают тебя.

сменил Епанчинцева на посту главного тренера «Амура»? Смена тренера меня совсем не пугала – это нормальное явление. В своей карьере я сменил немало тренеров, и это не проблема», – сказал нападающий « » .