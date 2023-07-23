Ян Дрозг: «В Словении стараются не политизировать спортивные вопросы. Федерация приветствует, чтобы игроки выступали в России»

Теги Амур Сборная Словении по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Федерация хоккея Словении Политика ТАСС Ян Дрозг Хоккей

Федерация хоккея Словении не против выступления словенских игроков в России.

Об этом сообщил форвард «Амура» Ян Дрозг.

Нападающий играет за команду с 2022 года. Он выступал за сборную Словении на чемпионате мира-2023.

«В Словении стараются не политизировать спортивные вопросы, федерация допускает всех игроков до участия в составе сборной на чемпионате мира.

Если я хочу играть в КХЛ или, например, в Канаде, то проблем с этим не возникает. Выбирая хоккеистов для национальной сборной, у нас не обращают внимания, играю ли я в России или где-то еще. Если я хочу играть на чемпионате мира, я буду стараться играть за свою сборную.

После продления контракта с «Амуром» поводов общаться со своей федерацией у меня не было. Словенская федерация приветствует, чтобы хоккеисты выступали в России, так как тут хорошая игровая практика для хоккеистов сборной», – сказал словенский нападающий «Амура» Ян Дрозг.

Напомним, федерации хоккея Финляндии, Швеции, Чехии и Словакии ранее сообщили, что в сборные стран не будут вызываться игроки из Фонбет Чемпионата КХЛ.

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