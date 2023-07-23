Мартемьянов об «Амуре»: «Нужно усилить большинство, игру в атаке и обороне. Задача – попадание в плей-офф»

Андрей Мартемьянов считает, что «Амуру» нужно усилить большинство, игру в атаке и обороне.

В сезоне-2022/23 клуб не попал в плей-офф Кубка Гагарина.

«Задача – улучшить результаты, и я надеюсь, что с хорошей игрой и совместными усилиями дела сдвинутся.

Учитывая анализ игры команды прошлого года, нужно усилить большинство, игру команды в атаке и обороне, должен быть баланс.

Первая задача – это попадание в плей-офф, а там уже борьба за дальнейшее прохождение каждого раунда», – сказал главный тренер « ».