Мартемьянов об «Амуре»: «Нужно усилить большинство, игру в атаке и обороне. Задача – попадание в плей-офф»
Андрей Мартемьянов считает, что «Амуру» нужно усилить большинство, игру в атаке и обороне.
В сезоне-2022/23 клуб не попал в плей-офф Кубка Гагарина.
«Задача – улучшить результаты, и я надеюсь, что с хорошей игрой и совместными усилиями дела сдвинутся.
Учитывая анализ игры команды прошлого года, нужно усилить большинство, игру команды в атаке и обороне, должен быть баланс.
Первая задача – это попадание в плей-офф, а там уже борьба за дальнейшее прохождение каждого раунда», – сказал главный тренер «Амура».
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