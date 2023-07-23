Мартемьянов об «Амуре»: «Нужно усилить большинство, игру в атаке и обороне. Задача – попадание в плей-офф»

Теги Амур КХЛ Кубок Гагарина Андрей Мартемьянов ТАСС Хоккей

Андрей Мартемьянов считает, что «Амуру» нужно усилить большинство, игру в атаке и обороне.

В сезоне-2022/23 клуб не попал в плей-офф Кубка Гагарина.

«Задача – улучшить результаты, и я надеюсь, что с хорошей игрой и совместными усилиями дела сдвинутся.

Учитывая анализ игры команды прошлого года, нужно усилить большинство, игру команды в атаке и обороне, должен быть баланс.

Первая задача – это попадание в плей-офф, а там уже борьба за дальнейшее прохождение каждого раунда», – сказал главный тренер «Амура».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пашка Кругляков
хороший дядька. в Сибири очень даже неплохо дело нададил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий