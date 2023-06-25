Эрик Карлссон: «Я хочу выигрывать. У меня есть все необходимое, чтобы играть в побеждающей, чемпионской команде»

Теги Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Хоккей

Эрик Карлссон рассказал о своих амбициях играть в команде-претенденте НХЛ.

«Сан-Хосе» может обменять шведского защитника в межсезонье. Игрок хочет перейти в команду, которая претендует на Кубок Стэнли.

Эрик Карлссон выступал в «Шаркс» вместе с Брентом Бернсом, который перешел в «Каролину» и дошел с ней до финала Восточной конференции в прошедшем сезоне.

«Это эгоистично, но и самому хотелось бы иметь такую возможность. Я хочу выигрывать.

Чувствую, что у меня есть все необходимое для того, чтобы играть в побеждающей команде, в чемпионской команде.

Это всегда будет моей главной целью – делать это каждый год», – сказал Эрик Карлссон.

6 комментариев

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gukmamop
все, особенно контракт
+5
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+5
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Febanacci-88
Сперва побежал из команды, которая играла в финале Востока в клуб где уже есть топовый пакмувер, на бешенные деньги. Хотя даже с дивана было видно, что это угробит франшизу и охренеть какое глупое решение, с точки зрения попыток взять кубок.
Теперь, значит, клуб должен взвалить на себя часть его кэп-хита, чтобы он выигрывать мог...в другой команде.
Все это мерзко и плохо пахнет, но, не подсуетись сейчас Сан-Хосе, этот чудик ведь саботировать начнет и добиваться обмена любыми средствами.
+4
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+4
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memphis
Ну тогда вам в СКА, Эрик)
+3
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+3
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Александр Сандалов
Вот большинство игроков с огромной личкой так говорят ,хотел бы выигрывать ,играл бы за меньшую зп в контендере .
+3
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+3
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разноцветный логотип
11.5 млн кэпхит.
в какую он собирался чемпионскую команду?)0
с такой личкой надо любую команду делать чемпионской, а не плакаться
+1
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ARoman91
Удачи Эрику!
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