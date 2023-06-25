Эрик Карлссон: «Я хочу выигрывать. У меня есть все необходимое, чтобы играть в побеждающей, чемпионской команде»
Эрик Карлссон рассказал о своих амбициях играть в команде-претенденте НХЛ.
«Сан-Хосе» может обменять шведского защитника в межсезонье. Игрок хочет перейти в команду, которая претендует на Кубок Стэнли.
Эрик Карлссон выступал в «Шаркс» вместе с Брентом Бернсом, который перешел в «Каролину» и дошел с ней до финала Восточной конференции в прошедшем сезоне.
«Это эгоистично, но и самому хотелось бы иметь такую возможность. Я хочу выигрывать.
Чувствую, что у меня есть все необходимое для того, чтобы играть в побеждающей команде, в чемпионской команде.
Это всегда будет моей главной целью – делать это каждый год», – сказал Эрик Карлссон.
Теперь, значит, клуб должен взвалить на себя часть его кэп-хита, чтобы он выигрывать мог...в другой команде.
Все это мерзко и плохо пахнет, но, не подсуетись сейчас Сан-Хосе, этот чудик ведь саботировать начнет и добиваться обмена любыми средствами.
в какую он собирался чемпионскую команду?)0
с такой личкой надо любую команду делать чемпионской, а не плакаться