«Питтсбург» отказывается включать Маркуса Петтерссона в обмен с «Сан-Хосе» по Карлссону

Теги Питтсбург Сан-Хосе НХЛ Маркус Петтерссон Хоккей

«Питтсбург» не намерен обменивать Маркуса Петтерссона.

«Пингвинс» и «Сан-Хосе» продолжают контактировать на предмет обмена защитника Эрика Карлссона.

Сообщается, что «Шаркс» хотели бы получить защитника Маркуса Петтерссона в качестве одного из элементов компенсации, однако Кайл Дубас сопротивляется включению игрока в сделку.

В «Питтсбурге» рассчитывают на Петтерссона и подписанного на рынке свободных агентов Райана Грейвса как игроков первых двух пар защитников.

Петтерссон набрал 24 (1+23) очка в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

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5 комментариев

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rusbash14
А кого он тогда отдавать собирается?
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Артем Зырянов
Ответ rusbash14
А кого он тогда отдавать собирается?
Он бы с радостью слил Гранлунда, Картера и Де Смита, но кто ж на это пойдет.
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selachii
ну и пускай лесом идут) хотя, если они на себя возьмут полностью всю сумму контракта Эрика - милости просим)
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Fjordy
И правильно делают, было бы глупо со стороны Питтсбурга отдавать Петтерссона.
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Горыныч79
Ответ Fjordy
И правильно делают, было бы глупо со стороны Питтсбурга отдавать Петтерссона.
Вообще, конечно, Маркус, прямо скажем, не великий защитник - и в обороне мягковат, и в атаке далеко не Летанг. И то, что сейчас это один из важнейших оборонцев Пенс - многое говорит о качестве менеджмента команды...
Но на данный момент, действительно, менять его нельзя - в обороне играть вообще будет некому.
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