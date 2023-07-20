«Питтсбург» отказывается включать Маркуса Петтерссона в обмен с «Сан-Хосе» по Карлссону
«Питтсбург» не намерен обменивать Маркуса Петтерссона.
«Пингвинс» и «Сан-Хосе» продолжают контактировать на предмет обмена защитника Эрика Карлссона.
Сообщается, что «Шаркс» хотели бы получить защитника Маркуса Петтерссона в качестве одного из элементов компенсации, однако Кайл Дубас сопротивляется включению игрока в сделку.
В «Питтсбурге» рассчитывают на Петтерссона и подписанного на рынке свободных агентов Райана Грейвса как игроков первых двух пар защитников.
Петтерссон набрал 24 (1+23) очка в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
Но на данный момент, действительно, менять его нельзя - в обороне играть вообще будет некому.