«Питтсбург» отказывается включать Маркуса Петтерссона в обмен с «Сан-Хосе» по Карлссону

«Питтсбург» не намерен обменивать Маркуса Петтерссона.

«Пингвинс» и « » продолжают контактировать на предмет обмена защитника Эрика Карлссона.

Сообщается, что «Шаркс» хотели бы получить защитника Маркуса Петтерссона в качестве одного из элементов компенсации, однако Кайл Дубас сопротивляется включению игрока в сделку.

В « » рассчитывают на Петтерссона и подписанного на рынке свободных агентов Райана Грейвса как игроков первых двух пар защитников.

Петтерссон набрал 24 (1+23) очка в 68 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне.