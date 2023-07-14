Николишин мог заработать более 80 млн рублей с бонусами по контракту с «Амуром». Игрок не принял предложение

«Амур» предлагал Ивану Николишину контракт с зарплатой более 80 миллионов рублей.

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что дальневосточный клуб отказывается оплачивать операцию своему лучшему бомбардиру, несмотря на устную договоренность об этом.

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило прокомментировал ситуацию: «Оснований для выплаты нет, с чем Иван письменно согласился. Он решил ехать за границу и отказался от претензий к клубу».

В июне хоккеист получил предложение от хабаровского клуба, по которому мог заработать более 80 миллионов рублей, однако не ответил на него.

Гарантированная зарплата Николишина в сезоне‑2023/24 по новому контракту с «Амуром» составила бы 25 миллионов рублей, а в следующем – 30 миллионов.

С учетом всех бонусов нападающий мог заработать более 80 миллионов рублей, причем, как пишет «Матч ТВ», «для получения этих бонусов Николишину было достаточно играть не хуже, чем в сезоне‑2022/23».

Хоккеист данное предложение не принял. На данный момент Николишин находится без контракта со статусом «Закрепленные права».

В прошлом сезоне нападающий набрал 42 (17+25) очка в 67 матчах.