Рябыкин о «Торпедо»: «В прошлом сезоне был проект не столько для результата, сколько для атаки. Может, в Нижнем наладят и оборону и на Западе появится еще один фаворит»

Дмитрий Рябыкин допустил что «Торпедо» станет одним из фаворитов Западной конференции КХЛ.

– Фавориты Запада прежние – ЦСКА и СКА?

– Есть вероятность, что к ним подтянутся и «Динамо» с «Локомотивом». Плюс не забывайте о « ». В прошлом сезоне в Нижнем был проект не столько для результата, сколько для атаки. Может, в этом сезоне «Торпедо» наладит и оборону, тогда на Западе появится еще один фаворит. Впрочем, скептики говорят, что Нижнему грозит синдром второго сезона.

Так что посмотрим, как пойдет этот сезон. Вероятны сюрпризы, – сказал экс-тренер «Авангарда».