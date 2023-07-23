Рябыкин о «Торпедо»: «В прошлом сезоне был проект не столько для результата, сколько для атаки. Может, в Нижнем наладят и оборону и на Западе появится еще один фаворит»

Теги Торпедо Дмитрий Рябыкин КХЛ Хоккей

Дмитрий Рябыкин допустил что «Торпедо» станет одним из фаворитов Западной конференции КХЛ.

– Фавориты Запада прежние – ЦСКА и СКА?

– Есть вероятность, что к ним подтянутся и «Динамо» с «Локомотивом». Плюс не забывайте о «Торпедо». В прошлом сезоне в Нижнем был проект не столько для результата, сколько для атаки. Может, в этом сезоне «Торпедо» наладит и оборону, тогда на Западе появится еще один фаворит. Впрочем, скептики говорят, что Нижнему грозит синдром второго сезона. 

Так что посмотрим, как пойдет этот сезон. Вероятны сюрпризы, – сказал экс-тренер «Авангарда».

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2 комментария

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Eliza77
Да, хочется. Чтобы Нижний стал фаворитом !
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Eliza77
Да, хочется. Чтобы Нижний стал фаворитом !
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