Генменеджер «Торпедо» о Мельничуке: «Однажды Алексей нам помог, а сейчас хотим в трудной ситуации помочь ему. Вместе с Хабибулиным он способен прогрессировать»
Генеральный менеджер «Торпедо» объяснил переход Алексея Мельничука.
Нижегородская команда выменяла голкипера у «Авангарда».
«Алексей Мельничук однажды нам сильно помог. Сейчас, в трудной ситуации, мы хотим помочь ему вернуться на свой уровень.
Мы знаем его способности, и вместе с нашим тренером вратарей Николаем Хабибулиным он способен прогрессировать. Все в его руках.
Спасибо «Авангарду» за конструктивный диалог и лично Евгению Забуге (директор «Авангарда» по спортивно-правовым вопросам)», – заявил Максим Гафуров.
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