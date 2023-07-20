Генменеджер «Торпедо» о Мельничуке: «Однажды Алексей нам помог, а сейчас хотим в трудной ситуации помочь ему. Вместе с Хабибулиным он способен прогрессировать»

Теги Авангард Торпедо Николай Хабибулин КХЛ Алексей Мельничук Максим Гафуров Хоккей

Генеральный менеджер «Торпедо» объяснил переход Алексея Мельничука.

Нижегородская команда выменяла голкипера у «Авангарда».

«Алексей Мельничук однажды нам сильно помог. Сейчас, в трудной ситуации, мы хотим помочь ему вернуться на свой уровень.

Мы знаем его способности, и вместе с нашим тренером вратарей Николаем Хабибулиным он способен прогрессировать. Все в его руках.

Спасибо «Авангарду» за конструктивный диалог и лично Евгению Забуге (директор «Авангарда» по спортивно-правовым вопросам)», – заявил Максим Гафуров.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vadim 1980
Помощь это хорошо, но вот как распределить время на три вратаря каждый из которых должен играть, а не сидеть
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матроскин52
Благородная история… Думаю контракт у него будет реально небольшой… а вот если Хабибуллин подтянет его кондиции и вселит уверенность, история может получить необычное продолжение… парень то не без таланта!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий