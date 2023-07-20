Генменеджер «Торпедо» о Мельничуке: «Однажды Алексей нам помог, а сейчас хотим в трудной ситуации помочь ему. Вместе с Хабибулиным он способен прогрессировать»

Генеральный менеджер «Торпедо» объяснил переход Алексея Мельничука.

Нижегородская команда выменяла голкипера у «Авангарда».

« однажды нам сильно помог. Сейчас, в трудной ситуации, мы хотим помочь ему вернуться на свой уровень.

Мы знаем его способности, и вместе с нашим тренером вратарей он способен прогрессировать. Все в его руках.

Спасибо « » за конструктивный диалог и лично Евгению Забуге (директор «Авангарда» по спортивно-правовым вопросам)», – заявил .