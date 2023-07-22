Андрей Таратухин: «Ротенберг переживает не только за СКА, а за весь российский хоккей, за сборную, чтобы она демонстрировала системный хоккей»

Андрей Таратухин заявил, что Роман Ротенберг переживает за весь российский хоккей.

ранее объявил о подписании нового контракта с главным тренером на пять лет.

«Я считаю, что пятилетний контракт – это большое доверие, которое ему оказано со стороны владельцев питерского клуба.

Роман Ротенберг переживает не только за СКА, а за весь российский хоккей, за сборную России, чтобы она радовала болельщиков, стараясь демонстрировать системный, результативный и комбинационный хоккей», – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Таратухин.

Новый тренерский контракт Ротенберга – на пять лет, для КХЛ это большая редкость