Андрей Таратухин: «Ротенберг переживает не только за СКА, а за весь российский хоккей, за сборную, чтобы она демонстрировала системный хоккей»
Андрей Таратухин заявил, что Роман Ротенберг переживает за весь российский хоккей.
СКА ранее объявил о подписании нового контракта с главным тренером Романом Ротенбергом на пять лет.
«Я считаю, что пятилетний контракт – это большое доверие, которое ему оказано со стороны владельцев питерского клуба.
Роман Ротенберг переживает не только за СКА, а за весь российский хоккей, за сборную России, чтобы она радовала болельщиков, стараясь демонстрировать системный, результативный и комбинационный хоккей», – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Таратухин.
Новый тренерский контракт Ротенберга – на пять лет, для КХЛ это большая редкость
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