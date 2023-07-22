Андрей Таратухин: «Ротенберг переживает не только за СКА, а за весь российский хоккей, за сборную, чтобы она демонстрировала системный хоккей»

Теги СКА Сборная России по хоккею Андрей Таратухин КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Андрей Таратухин заявил, что Роман Ротенберг переживает за весь российский хоккей.

СКА ранее объявил о подписании нового контракта с главным тренером Романом Ротенбергом на пять лет.

«Я считаю, что пятилетний контракт – это большое доверие, которое ему оказано со стороны владельцев питерского клуба.

Роман Ротенберг переживает не только за СКА, а за весь российский хоккей, за сборную России, чтобы она радовала болельщиков, стараясь демонстрировать системный, результативный и комбинационный хоккей», – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Таратухин.

Новый тренерский контракт Ротенберга – на пять лет, для КХЛ это большая редкость

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7 комментариев

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Вадим Абдуллин
Маловато, пока только до вакансии помощника тренера в Варяги наговорил, но такими темпами и до Лады дорвется
+6
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Sanan1908
Ему что работа нужна?)) или от большой любви к великому тренеру такие слова говорит))
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Clever_mind
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Spartak Zenit
у него любимое слово система)?
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Angelgirl
Надеюсь Таратухин не омич?
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nbjc9z8whb
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shahmur
глубоко...
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