Таратухин о Ротенберге: «Человек мог в Монако плавать на яхте, а он пытается все лучшее использовать в системе, чтобы воспитанники СКА росли»

Андрей Таратухин назвал грамотным шагом продление контракта Романа Ротенберга и СКА.

Новый контракт между клубом и главным тренером рассчитан на пять лет.

«На мой взгляд, это абсолютно правильный и очень грамотный шаг. Мне вообще импонирует наставник армейцев.

Человек мог бы жить где-нибудь в Монако, плавать на личной яхте, наслаждаться жизнью, а он всегда в работе, пытается все лучшее использовать в работе системы, чтобы воспитанники СКА росли, набирались опыта и прогрессировали.

Всю свою жизнь, все время, все ресурсы он тратит на благо СКА и всего российского хоккея.

К этому многие ревностно относятся, но это действительно так», – сказал бывший нападающий сборной России.

Новый тренерский контракт Ротенберга – на пять лет, для КХЛ это большая редкость