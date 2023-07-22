Таратухин о Ротенберге: «Человек мог в Монако плавать на яхте, а он пытается все лучшее использовать в системе, чтобы воспитанники СКА росли»

Теги СКА Андрей Таратухин КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Андрей Таратухин назвал грамотным шагом продление контракта Романа Ротенберга и СКА.

Новый контракт между клубом и главным тренером рассчитан на пять лет.

«На мой взгляд, это абсолютно правильный и очень грамотный шаг. Мне вообще импонирует наставник армейцев.

Человек мог бы жить где-нибудь в Монако, плавать на личной яхте, наслаждаться жизнью, а он всегда в работе, пытается все лучшее использовать в работе системы, чтобы воспитанники СКА росли, набирались опыта и прогрессировали.

Всю свою жизнь, все время, все ресурсы он тратит на благо СКА и всего российского хоккея.

К этому многие ревностно относятся, но это действительно так», – сказал бывший нападающий сборной России.

Новый тренерский контракт Ротенберга – на пять лет, для КХЛ это большая редкость

49 комментариев

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avcgloronalduMU
одна и та же шарманка))
как будто ротенберг нам ещё одолжение делает))
на деле, лучше бы плавал где-нибудь

кстати, кто строил тц времена года, где сегодня погибли люди, кому принадлежит ТЦ?
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ЦСКА1960
Каким-то презренным холопством сквозит от этих высказываний. Барин, дескать, соизволил снизойти до нас, смердов...
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sava k
Личная яхта конфискована , поэтому и не плавает...
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валя_стакан
А мог и в тюрьме сидеть
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Руслан Х
Глубже,Андрей,глубже…👅
+22
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nmnackjbxkasbk
на яхте ходят, да
и Ротенбергам не очень рады даже там.
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forsberg44
В том то и дело Андрей, что для него это не работа, а развлечение, причём даже не на свои деньги, а на газпромовские, т.е. государственные)
+13
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alklimov2018
А разве плавать в Монако на яхте сегодня не считается государственной изменой?
+14
-2
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BertNiKK
Таратухин, казалось бы, взрослый мужик, но, судя по всему, совсем без мозгов.
+9
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Ыжык
Ну играется ребенок. Щас повзрослеет и тогда в Монако.
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rrvin
Есть мнение, что лучше бы плавал на яхте. Вот без иронии и без сарказма.
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карабашка
Вообще сегодня не мог бы.Яхту бы давно арестовали.И все бабки заморозили.
+6
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TwoWeekStubble
Ещё один анулингусь вылез.
+3
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Амфитрион
Ура, новый уровень, Рома не только супер-мастер, но еще и благодетель!
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Oleg Olegov
Да-да, именно на благо и именно из ревности, Андрей раскрыл секрет.
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Йети
Боже, на какие жертвы пошёл Роман Борисович)
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Сергей Лепехин
Другого бы тренера из ска выгнали бы уже давно
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Николай Платонов
лучше бы они все там и плавали.
+3
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Dundee
Забытые безработные лизуны)
+2
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BertNiKK
Ответ Artmann
А судя по чему? Если он после такого выступления где-нибудь на тёплой должности в СКА окажется, он всё ещё будет без мозгов?)
Судя по его недалёким комментариям, разумеется.
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Sobachkin
Он не может так как невыездной, а тут можно играть в менеджер, пилить бабло и награды собирать, ну и втирать дичь по ТВ.... Забыл ещё о дворце отца рассказать, что мог бы таи рыбачить... Ай, дворец же вроде и не отца...
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dpv
Так яхты забрали виллы арестовали. И вообще швах полный в этой гейропе.
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Гекдениз Кардениз
Мог бы спокойно пользоваться награбленным , а он все для Таратухина старается и в Ска все сливки собирает маринуя в фармах талантливых игроков вот ведь "развитием" занимается прям как его дедушка геостратег
+1
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Григорий Иванченко
Таратухин, Андрей Сергеевич. В январе 2019 года получил гражданство Румынии.)))))))
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Забор Высоков
Плавать он и сейчас может....
В канализации.
А вот ходить на яхте по Европе - это хрен ему по всей наглой морде.
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