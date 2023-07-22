Таратухин о Ротенберге: «Человек мог в Монако плавать на яхте, а он пытается все лучшее использовать в системе, чтобы воспитанники СКА росли»
Андрей Таратухин назвал грамотным шагом продление контракта Романа Ротенберга и СКА.
Новый контракт между клубом и главным тренером рассчитан на пять лет.
«На мой взгляд, это абсолютно правильный и очень грамотный шаг. Мне вообще импонирует наставник армейцев.
Человек мог бы жить где-нибудь в Монако, плавать на личной яхте, наслаждаться жизнью, а он всегда в работе, пытается все лучшее использовать в работе системы, чтобы воспитанники СКА росли, набирались опыта и прогрессировали.
Всю свою жизнь, все время, все ресурсы он тратит на благо СКА и всего российского хоккея.
К этому многие ревностно относятся, но это действительно так», – сказал бывший нападающий сборной России.
Новый тренерский контракт Ротенберга – на пять лет, для КХЛ это большая редкость
как будто ротенберг нам ещё одолжение делает))
на деле, лучше бы плавал где-нибудь
кстати, кто строил тц времена года, где сегодня погибли люди, кому принадлежит ТЦ?
и Ротенбергам не очень рады даже там.
В канализации.
А вот ходить на яхте по Европе - это хрен ему по всей наглой морде.