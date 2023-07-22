«Питер становится номером один по выпуску игроков для сборных – большой вклад Ротенберга. Многие имеют ресурсы, но не все хотят». Таратухин о СКА

Андрей Таратухин заявил о вкладе Романа Ротенберга в развитии хоккея в Санкт-Петербурге.

«Питер сейчас вообще можно ставить в пример, как нужно работать системе, ведь многие регионы имеют ресурсы, но не все хотят, а тем более не все могут.

А у СКА три команды в МХЛ, команды в ВХЛ и КХЛ.

Санкт-Петербург сейчас становится номером один по выпуску игроков для сборных и команд мастеров. В этом большой вклад Романа Ротенберга», – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Таратухин.

Новый тренерский контракт Ротенберга – на пять лет, для КХЛ это большая редкость