«Питер становится номером один по выпуску игроков для сборных – большой вклад Ротенберга. Многие имеют ресурсы, но не все хотят». Таратухин о СКА

Теги СКА Андрей Таратухин КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Андрей Таратухин заявил о вкладе Романа Ротенберга в развитии хоккея в Санкт-Петербурге.

«Питер сейчас вообще можно ставить в пример, как нужно работать системе, ведь многие регионы имеют ресурсы, но не все хотят, а тем более не все могут.

А у СКА три команды в МХЛ, команды в ВХЛ и КХЛ.

Санкт-Петербург сейчас становится номером один по выпуску игроков для сборных и команд мастеров. В этом большой вклад Романа Ротенберга», – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Таратухин.

Новый тренерский контракт Ротенберга – на пять лет, для КХЛ это большая редкость

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13 комментариев

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цэсемьэр
👅
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Дмитрий Валерьевич
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genowayy
Кого ска до уровня сборной то дорастил? Молодёжь вся приезжая или уже готовые мастера. Барабанов с натяжкой и все.
+9
-1
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usenko
Таратухин прав, многие регионы имеют ресурсы, в первую очередь в виде газа. Вот только деньги с продажи этого ресурса вкладывают в СКА (если брать именно хоккей), а не в спорт тех регионов, где эти ресурсы расположены.
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Sobachkin
Глубже, глубже.... Скоро найдут должность
+5
-2
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каток Третьяка
ребят, кто в хоккее мастак? скажите, а сколько игроков в старте ска играет из системы ска?
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bold
Позвоните Тютину
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ivan555navi
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Ответ usenko
Таратухин прав, многие регионы имеют ресурсы, в первую очередь в виде газа. Вот только деньги с продажи этого ресурса вкладывают в СКА (если брать именно хоккей), а не в спорт тех регионов, где эти ресурсы расположены.
Постоянно постят эту ложь налоги.
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Дмитрий9779
Ответ каток Третьяка
ребят, кто в хоккее мастак? скажите, а сколько игроков в старте ска играет из системы ска?
Гребенщиков,Поляков,Николаев,Глотов
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