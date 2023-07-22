Строльман о «Бостоне»: «От меня избавились в АХЛ. Чувствуешь себя преданным, потому что это не то, о чем мы говорили. Пример, как все работает в НХЛ»

Теги Бостон НХЛ АХЛ Антон Строльман Хоккей

Антон Строльман заявил, что чувствовал себя преданным в «Бостоне».

В прошлом сезоне хоккеист провел восемь матчей за «Бостон». После этого швед не играл два месяца, затем его отправили в АХЛ, где он сыграл 17 матчей за «Провиденс».

«Они сделали так, как, наверное, и хотели в начале. Потом от меня избавились в АХЛ.

Чувствуешь себя преданным, потому что это не то, о чем мы говорили. Это всего лишь один пример того, как это может быть.

Для меня прошлый сезон не назвать веселым. Но мы также знаем, каково это, когда профессионалы НХЛ «жалуются». Понимаю, как это может выглядеть.

Но это пример того, как все может работать в НХЛ. Они говорят одно и обещают одно, а через пару месяцев это не имеет значения.

У меня осталось много замечательных воспоминаний. В НХЛ много хороших людей. За эти годы я встретил много невероятных людей», – сказал Антон Строльман.

4 комментария

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Mephi027
Капитализм, а как ты хотел?

Работает только там где подпись стоит, а о чем там устно говорили, это все не считается.
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Why always me?!
К чему претензии если и сам по игре уже сдал. Возраст берёт своё, скоро 37 уже будет.
+2
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Свидетели Овцовы
Ну сбитый же лётчик, зачем подбирали непонятно…
+1
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цэсемьэр
Бостон был огненно хорош и без него, неужели сам не понимает?
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