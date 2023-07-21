Форвард «Флориды» Хепониеми перешел в швейцарский «Билем». У игрока 43 очка в 62 матчах в АХЛ

Алекси Хепониеми продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.

24-летний нападающий подписал контракт с «Билем». Соглашение финского хоккеиста и швейцарского клуба рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне провел 10 матчей за «Флориду» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (1+2) очка.

В АХЛ форвард сыграл 62 игры в регулярном чемпионате и отметился 43 (12+31) баллами.

Игрок получил квалификационное предложение от «Флориды» – клуб закрепил права на игрока в .