Форвард «Флориды» Хепониеми перешел в швейцарский «Билем». У игрока 43 очка в 62 матчах в АХЛ
Алекси Хепониеми продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.
24-летний нападающий подписал контракт с «Билем». Соглашение финского хоккеиста и швейцарского клуба рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне Алекси Хепониеми провел 10 матчей за «Флориду» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (1+2) очка.
В АХЛ форвард сыграл 62 игры в регулярном чемпионате и отметился 43 (12+31) баллами.
Игрок получил квалификационное предложение от «Флориды» – клуб закрепил права на игрока в НХЛ.
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