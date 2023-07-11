Генменеджер «Оттавы» подтвердил переговоры с Тарасенко
Владимир Тарасенко может перейти в «Оттаву».
Генеральный менеджер «Сенаторс» Пьер Дорион сообщил, что проводил переговоры с представителями российского хоккеиста.
Однако функционер не стал вдаваться в подробности переговоров.
Владимир Тарасенко по-прежнему находится в статусе неограниченно свободного агента.
В прошлом сезоне нападающий был обменян из «Сент-Луиса», за который играл с 2013 года, в «Рейнджерс».
За карьеру в НХЛ у Тарасенко 675 матчей и 574 (270+304) очка. В Кубке Стэнли – 97 игр и 64 (44+20) балла.
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