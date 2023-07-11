Генменеджер «Оттавы» подтвердил переговоры с Тарасенко

Владимир Тарасенко может перейти в «Оттаву».

Генеральный менеджер «Сенаторс» сообщил, что проводил переговоры с представителями российского хоккеиста.

Однако функционер не стал вдаваться в подробности переговоров.

по-прежнему находится в статусе неограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне нападающий был обменян из «Сент-Луиса», за который играл с 2013 года, в «Рейнджерс».

За карьеру в у Тарасенко 675 матчей и 574 (270+304) очка. В Кубке Стэнли – 97 игр и 64 (44+20) балла.