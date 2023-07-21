Никита Щитов: «Зачем нам «Куньлунь»? Это политический проект, абсолютно неинтересная команда. Даже в Китае люди не собирались на матчи»
Никита Щитов считает «Куньлунь» политическим проектом.
– «Куньлунь» не будет аутсайдером? Главного тренера только-только назначили, состав еще не сформирован.
– Я никого бы не стал записывать в аутсайдеры. Если в «Куньлунь» приедут хоккеисты с опытом игры в Северной Америке и как профессионалы быстро адаптируются и будут играть в свое удовольствие, то команда может попасть в плей-офф.
Этих игроков мало знают, поэтому соперники могут не настроиться. «Куньлунь» – это команда-загадка.
– Вы уже говорили, что КХЛ не нужен «Куньлунь». Остались при своем мнении?
– Так я и считаю: зачем нам «Куньлунь»? Абсолютно неинтересная команда для болельщиков. Просто политический проект. Помню, когда мы приезжали на матчи в Китай, даже там люди не собрались – человек сто на трибунах. Была будто открытая тренировка. Для чего это надо?
Если это политический проект, то решать людям, которые им руководят, – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.
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