Никита Щитов: «Зачем нам «Куньлунь»? Это политический проект, абсолютно неинтересная команда. Даже в Китае люди не собирались на матчи»

Теги болельщики Никита Щитов КХЛ Политика Куньлунь Ред Стар Хоккей

Никита Щитов считает «Куньлунь» политическим проектом.

– «Куньлунь» не будет аутсайдером? Главного тренера только-только назначили, состав еще не сформирован.

– Я никого бы не стал записывать в аутсайдеры. Если в «Куньлунь» приедут хоккеисты с опытом игры в Северной Америке и как профессионалы быстро адаптируются и будут играть в свое удовольствие, то команда может попасть в плей-офф.

Этих игроков мало знают, поэтому соперники могут не настроиться. «Куньлунь» – это команда-загадка.

– Вы уже говорили, что КХЛ не нужен «Куньлунь». Остались при своем мнении?

– Так я и считаю: зачем нам «Куньлунь»? Абсолютно неинтересная команда для болельщиков. Просто политический проект. Помню, когда мы приезжали на матчи в Китай, даже там люди не собрались – человек сто на трибунах. Была будто открытая тренировка. Для чего это надо?

Если это политический проект, то решать людям, которые им руководят, – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Щитов.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Всегда с удовольствием ходил на Куньлунь, когда в Новосибирске жил
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Седов
Не слишком ли много Щитова стало? Нашли эксперта🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
Ответ Максим Седов
Не слишком ли много Щитова стало? Нашли эксперта🤡
Ну а что, чувак независимый, говорит то, что думают большинство болельщиков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий